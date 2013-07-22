کنگره سرداران و 2700 شهید خراسان شمالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار خراسان شمالی در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان با تاکید بر اینکه ما هر چه داریم از برکت خون شهدا است، اظهار داشت: تنها امتیاز ما امتیاز شهدا و ولایت است که اینها در هم آمیخته‌اند و جدای از هم نیستند.

محمود احمدی‌بیغش با تاکید بر توجه به امر اشتغال فرزندان معظم شهدا، گفت: در این راستا تشکیل کمیته عمران و اشتغال به عنوان یک ضرورت در حوزه ایثار و شهادت احساس می‌شود.

وی با اشاره به فرموده مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) مبنی بر اینکه بهترین‌ها باید برای شهدا انجام شود، اظهار کرد: می‌بایست از کارهای تشریفاتی و معمولی در راستای برگزاری فعالیت‌ها در حوزه ایثار شهادت پرهیز شود.

رئیس شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی بر مردمی کردن برپایی یادواره‌های شهدا در استان تاکید کرد.

حسینعلی یوسفعلی‌زاده دبیر شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت خراسان شمالی نیز در این نشست، تدوین دستورالعمل کارگروه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برگزاری نشست توجیهی رابطین دستگاه‌های اجرایی با حضور استاندار، تدوین بانک اطلاعات آموزشی، فرهنگی دستگاه‌های فرهنگی استان و تشکیل پنج جلسه کارگروه علمی مشورتی ذیل شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان را از اهم اقدامات انجام شده در حوزه ایثار و شهادت عنوان کرد.

در ادامه اعضای این شورا به ارائه نظرات و پیشنهادات خود در حوزه ایثار و شهادت استان پرداختند که تشکیل کمیته عمران و اشتغال، تشکیل کمیته‌های اجرایی، شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی کنگره سرداران شهید و دو هزار و 700 شهید از مهم‌ترین مصوبات این شورا بود.