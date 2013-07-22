به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ابراهیم پور در این باره، گفت: مقدمات صدور کارت عابربانک صادرات دانشجویان با اختصاص مبلغی به عنوان هدیه به تفکیک هر استان در حال انجام است و نحوه توزیع کارت ها بعد از تعطیلات تابستانی دانشگاه اعلام می شود.

وی اظهار داشت: کارت های هر استان به تفکیک برای آنها ارسال و توسط دانشگاه مربوطه توزیع می شود و دانشجویان باید پس از دریافت کارت های عابربانک جهت فعال کردن آن به نزدیک ترین شعبه بانک صادرات مراجعه کنند.

به گفته ابراهیم پور دانشگاه پیام نور برای نخستین بار در سراسر کشور با ارائه تسهیلات جدید امکان پرداخت الکترونیکی شهریه دانشجویان را فراهم کرده و با استفاده از این تسهیلات دانشجویان می توانند با کارت هایی که از طرف دانشگاه به نام تمام دانشجویان پیام نور صادر شده و به دانشجویان اهدا می شود، شهریه خود را از طریق سامانه های پرداخت الکترونیکی نظیر خودپرداز، درگاه اینترنتی، تلفن بانک و دستگاه کارتخوان( POS )پرداخت کنند.