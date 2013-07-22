به گزارش خبرنگار مهر، تیرچه و بلوک یکی از انواع سقفهای متداول بتنی است که در بسیاری از پروژهها و ساختمانهای با کاربری متفاوت استفاده میشود. تیرچهها را با فواصل معین که با بلوک پر میشود، قرار میدهند.
با توجه به اهمیت تیرچه در سبک سازی سازهها دستخوش تغییرات و نو آوریهای فراوانی شده است و در این راستا محققان پارک علم و فناوری گلستان پروژه تحقیقاتی را اجرایی کردند.
معاون مرکز رشد پارک علم و فناوری گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستاورد جدید این مرکز تحقیقاتی، گفت: پژوهشگران این مرکز تحقیقاتی دستگاهی را برای تولید تیرچهها تولید کردند که در صنعت ساختمان سازی به کار میرود.
وی در این باره توضیح داد: در حال حاضر تیرچههای ساختمانی که تولید میشوند دارای اتصالات جوشی هستند که احتمال شکستگی جوش اتصالات تحت فشار همواره وجود دارد.
آیدانی ادامه داد: در این راستا محققان این مرکز رشد دستگاهی را تولید کردند که بدون ایجاد جوش تیرچههای ساختمانی را تولید میکنند.
وی افرایش مقاومت تیرچهها را از جمله مزایای این نوع تیرچهها نام برد و خاطر نشان کرد: در صورت ایجاد فشار بر روی سازه به دلیل نداشتن اتصالات جوشی، احتمال شکستگی در آن کاهش یافته که این موجب افزایش مقاومت سازه خواهد شد.
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