نخستین پروانه استاندارد تشویقی محصولات کشاورزی در قزوین صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا طاهری در این باره اظهارداشت: این پروانه استاندارد برای محصول فرآورده قارچ خوراکی واحد کشت و صنعت آورین قشلاق صادر شده است.

این مسئول بیان کرد: اعطای پروانه کاربرد استاندارد تشویقی برای محصولات کشاورزی چند واحد تولیدی استان نیز در دست بررسی است که پس از تائید نهایی مجوز لازم صادر خواهد شد.

مدیرکل استاندارد قزوین از توقیف و جمع آوری یک نوع چای بسته ای غیراستاندارد از مراکز عرضه و فروش قزوین خبرداد و گفت: کارشناسان استاندارد در بازرسی های خود از سطح بازار موفق شدند تعداد قابل توجهی چای سیاه بسته ای با نامهای تجاری" زرخال، الماس نشان و عطا" را به دلیل نداشتن نشان استاندارد شناسایی و از سطح بازار جمع آوری کنند.

مدیرکل استاندارد قزوین از شهروندان خواست در صورت مشاهده محصولات یاد شده و دیگر کالاهای غیراستاندارد که مشمول استاندارد اجباری هستند ضمن خودداری از خرید آنها، مراتب را به سامانه 1517 اداره استاندارد اطلاع دهند.

وی با اشاره به افزایش تعداد کالاهای مشمول استاندارد اجباری تصریح کرد: اداره کل استاندارد علیرغم پایان یافتن مهلت دریافت نشان استاندارد فرآورده هایی که مشمول طرح هستند، برای همکاری با واحدهای تولیدی در این خصوص آمادگی کامل دارد.

افتتاح حوزه مقاومت بسیج حصار خروان

حوزه مقاومت بسیج شهر حصار خروان با حضور سردار آبنوش فرمانده سپاه استان، سایر مسئولان شهرستان و جمعی از بسیجیان استان به بهره‌برداری رسید.

در مراسم افتتاح این حوزه که سرهنگ داود بهرامی فرمانده سپاه امام رضا‌(ع) شهرستان البرز، حجت‌الاسلام علی مصائبی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه شهرستان نیز حضور داشتند سردار آبنوش اظهارداشت: افتتاح یک حوزه در این شهر با توجه به امکانات و استعدادهای منطقه ضروری بود که این کار با حمایت‌ها و همکاری مسئولان و مردم تحقق یافت.

وی بیان کرد: امید است منویات مقام معظم رهبری و اهداف و برنامه‌های ارزشمند سپاه و بسیج در این حوزه محقق شود.

فرمانده سپاه استان با اشاره به عملکرد بسیجیان در آگاهی بخشی به مردم در زمان‌های مختلف تصریح کرد: سپاه و بسیج همواره در تمام دوران‌ها و عرصه‌های مختلف حضوری فعال داشته‌اند و نقش روشنگری را به خوبی ایفا کرده اند.

در این مراسم حامد نظامی به عنوان فرمانده حوزه حصار خروان معرفی شد.

برگزاری اردوهای جهادی یک روزه توسط بسیجیان حصار خروان

حامد نظامی فرمانده حوزه مقاومت بسیج حصار خروان از برگزاری اردوهای جهادی یک روزه در الموت و حصار خروان در جهت محرومیت‌ زدایی خبر داد.

حامد نظامی در حاشیه مراسم افتتاح پایگاه مقاومت بسیج حصار خروان گفت: با توجه به درخواست‌های مردم و پشتکار بسیجیان منطقه و استعدادهای منطقه تصمیم به افتتاح این حوزه گرفته شد.

وی با اشاره به جمعیت شش هزار نفری حصار خروان عنوان کرد: حصار خروان با داشتن 18 شهید و تعدادی جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، مردمی ولایی، مذهبی و شهید پرور دارد که داشتن پایگاه مقاومت در آن ضروری به نظر می رسید.

فرمانده حوزه حصار خروان تصریح کرد: پایگاه‌های مقاومت بسیج حصار خروان که قبلا تحت نظارت حوزه امام خمینی‌(ره) بودند همچنان به صورت منظم فعالیت‌ها و برنامه‌های خود را ادامه می دهند تا امکانات لازم حوزه حصار خروان فراهم شده و برنامه‌ها در چارچوب این حوزه سازماندهی شود.

نظامی خاطرنشان کرد: امید است با ایجاد نظم و انسجام کافی و تقویت فرهنگ ولایی مردم منطقه، برنامه‌ها و فعالیت‌های حوزه حصار خروان در قالب ماموریت‌های بسیج به نحو مطلوبی انجام شود.

وی در خصوص برنامه‌های حوزه حصار خروان گفت: دوره‌های آموزش مقدماتی و تکمیلی ویژه نیروهای بسیج با حضور مربیان آموزش‌دیده برگزار خواهد شد.

فرمانده حوزه حصار خروان یادآورشد: با تکمیل اعضای شورای این حوزه، سازماندهی حلقه‌های صالحین با آموزش‌های کافی ویژه سرگروه‌ها نیز صورت می‌گیرد.

نظامی اردوهای جهادی را از دیگر برنامه های ان پایگاه ذکر کرد و گفت: عرصه‌های عمرانی اردوهای جهادی شناسایی شده و بعد از ماه مبارک رمضان، اردوهای یک روزه در الموت و حصار خروان برای محرومیت ‌زدایی برگزار می‌شود.

وی همچنین از برگزاری رزمایش نیروهای بسیجی حصار خروان در آبان ماه خبر داد و افزود: در راستای آمادگی رزمی نیروهای بسیج، این رزمایش برگزار خواهد شد.



تفسیر سوره ملک در دانشگاه آزاد تاکستان

همزمان با ماه مبارک رمضان ماه میهمانی خدا کارگاه تفسیر سوره ملک با حضور حجت الاسلام موسوی از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه حجت الاسلام موسوی طی سخنانی به اهمیت و جایگاه ویژه قرآن در زندگی انسان ها اشاره کرد و گفت: قرآن و عترت دو یادگار بزرگ و مورد تاکید پیامبر بزرگ اسلام برای بشریت بوده و انسانها با بهره گیری از این دو یادگار می توانند به سعادت کامل برسند.

وی افزود: اهل تسنن و تشیع پس از وفات پیامبر(ص) هر کدام تعادل را در انجام سفارش و وصیت آن حضرت رعایت کرده و برخی از مسیر خارج شدند در صورتی که برای رسیدن به کمال و رسیدن به مسیر سعادت می بایست به هر دو سفارش پیامبر (ص) توجه کرده و قرآن و عترت را به موازات یکدیگر سرلوحه کارهای خود قرار دهند.

این استاد حوزه و دانشگاه در خصوص نقش و اهمیت فراگیری قرآن و عمل به آن تصریح کرد: جزء جزء قرآن کریم هدایت گر و روشن کننده راه و مسیر زندگی انسانهاست.

وی افزود: اگر بتوانیم به فرزندانمان در دوران کودکی خواندن و عمل به دستورات قرآن که همان کلام وحی است را آموزش دهیم مطمئن باشید مسیر سعادت و کمال را برای آنها مهیا کرده ایم.

این مسئول در پایان سوره ملک را از سوره های مکی نازل شده بر پیامبر مکرم اسلام برشمرد و به تفسیر آیات آن پرداخت.

جلسه تفسیر سوره ملک به همت دفتر فرهنگ اسلامی واحد تاکستان به مدت دو روز و با حضور بیش از 150 نفر از استادان و کارکنان واحد در محل آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی برگزار شد.

نقاط حادثه خیز محور بوئین زهرا به ساوه ایمن سازی شد

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بوئین زهرا گفت: نقاط حادثه خیز محور بویین زهرا – ساوه توسط اکیپ راهداری شهرستان بویین زهرا ایمن سازی شد.

فرجی پور در این باره اظهارداشت: طول گاردریل نصب شده در حدود 600 متر بوده که در نقاط حادثه خیز به صورت پراکنده نصب شده است و همچنین در محدوده های سبقت ممنوع و پیچ های خطرناک به طول 6596 متر محل خط کشی ها به صورت ممتد اجرا شده است تا از بروز چنین سبقت هایی در این نقاط پرهیز شود.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بوئین زهرا تصریح کرد: امروزه یکی از روش های کاهش صدمات جاده ای و تخفیف تصادفات شدید ایمن سازی نقاط حادثه خیز به نصب حفاظ بتنی و یا فلزی(گاردریل) است که این نقاط همواره در ارتفاعات و گردنه ها واقع شده اند.

وی افزود: نصب گاردریل در حاشیه راهها می تواند سریع ترین راه و بهترین روش در کمترین زمان برای مقابله با حوادث جاده ای باشد که این مهم در نقاط حادثه خیز محور بوئین زهرا به ساوه توسط اکیپ راهداری شهرستان بویین زهرا انجام و ایمن سازی شد.



فرمانده پایگاه بسیج حفاظت محيط زيست استان قزوين اعلام کرد: جلسه شوراي پایگاه بسیج امام حسین (ع) در اداره كل حفاظت محيط زيست قزوين برگزار شد



به گزارش خبرگزاری مهر، علي فرهادی فرمانده پایگاه امام حسین (ع) اداره کل محیط زیست در این جلسه كه با حضور شورای پایگاه در سالن جلسات اداره كل برگزار شد ضمن تبریک به مناسبت حلول ماه مبارک رمضان و آرزوی قبولی طاعات و عبادات به تشریح برنامه های پیش بینی شده بسیج پایگاه امام حسین (ع) اداره کل در ماه رمضان و مرداد ماه پرداخت.

فرهادي در خصوص برنامه هاي اجراي ايام ماه مبارک رمضان اظهارداشت: نصب پلاکارد و بنرهای ویژه این ایام، برگزاری مراسم ضیافت افطاری، مراسم سوگواری و زیارت عاشورا به مناسبت شهادت حضرت علی علیه اسلام و شبهای قدر از برنامه های این ماه پر برکت است.

این مسئول افزود: حضور همکاران و بسیجیان اداره کل در پایگاه انتقال خون به منظور اهدای خون و تجلیل از آزادگان اداره حفاظت محیط زیست در سالروز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی از دیگر برنامه های پیش بینی شده است.