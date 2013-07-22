اجرای 7 کیلومتر خط انتقال آب در بوشکان دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر دهقانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خدمات آبرسانی به شهر بوشکان به شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر واگذار شده، تصریح کرد: قبلا خدمات آبرسانی بعهده شرکت آب و فاضلاب روستایی بود که برای انتقال آب از چاه آب شرب منطقه امسال خط انتقال آب در این شهر اجراء می‌شود.

وی تصریح کرد: 7 کیلومتر خط انتقال آب از چاه آب شرب منطقه به شبکه آبرسانی نیاز به 8میلیارد ریال اعتبار است که استاندار بوشهر بر تامین این اعتبار قول مساعد داده است.

دهقانی تعداد مشترکین شهر بوشکان را 500 مشترک اعلام کرد و گفت: بر اساس آمار موجود 500 اشتراک آب در شهر بوشکان وجود دارد و جمعیتی بالغ بر سه هزار نفر در این شهر زندگی می‌کنند که از خدمات شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر بهره‌مند می‌شوند.

وی شهرستان دشتستان را از نقاط مهم استان بوشهر ذکرکردو افزود: با توجه به گستردگی این شهرستان ارائه خدمات به مردم دشتستان از اهمیت بالایی برخوردار است و شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر به این امر توجه ویژه‌ای دارد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان بوشهراز جابجایی شبکه آب بخشی از خط انتقال آب برازجان خبردادو خاطرنشان کرد: در جریان سیل آذرماه شهرستان دشتستان حدود سه کیلومتر از شبکه‌های آب‌رسانی شهر برازجان که در مسیر مسیل رودخانه بود تخریب شد که برای جلوگیری ازاینگونه حوادث لازم است شبکه آبرسانی این شهر جابجا شود که این مهم در دستور کار شرکت قراردارد.

دهقانی بر اختصاص اعتبارات لازم برای جابجایی 3 کیلومتراز شبکه آبرسانی شهر برازجان که در مسیر سیل قرار دارد تاکید کرد و گفت: در بودجه امسال لازم است اعتبار مورد نیاز برای تعویض و جابه‌جایی این خط انتقال آب در نظر گرفته شود.