سازمان ليگ برتر فوتبال صاحب اسپانسر اختصاصي مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" مسئولان سازمان ليگ برترمذاكراتي را دراين زمينه با چند شركت تبليغاتي آغازكرده اند ودرتلاشند تا پيش ازآغازفصل جديد رقابتهاي ليگ برتراسپانسر اختصاصي خود را معرفي كنند.

براساس اين گزارش سازمان ليگ برتر قصد دارد با جذب اين اسپانسر اختصاصي درجهت استقلال مالي، برنامه ريزي بهتر و برگزاري هرچه مطلوب ترمسابقات ليگ برترگام بردارد.

لازم به ذكر است: اسپانسرسازمان ليگ، كاملا جدا ازاسپانسر ليگ برترخواهد بود كه طي قراردادي سه ساله با شركتي كه كليه تبليغات محيطي ليگ برتررا در اختياردارد ويك فصل ازاين قرارداد اين شركت با فدراسون فوتبال سپري شده است.

گفتني است: اين درحالي است كه مسوولان فدراسيون ازنحوه وتاخير درپرداخت اقساط اين شركت ناراضي هستند. ضمن اينكه اين شركت هنوز نسبت به بازپرداخت هزينه هاي مربوط به توليد سررسيد ليگ برترفوتبال ايران به تعهدات خود عمل نكرده اند.