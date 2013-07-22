تشدید کنترل و نظارت بر مراکز عرضه مواد غذایی در ماه رمضان

حمید ترکزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در اجرای طرح ضربت ویژه ماه مبارک رمضان اکیپ‌های بازرسی در سه شیفت صبح، عصر قبل از افطار و شیفت شبانه ( بعد از افطار تا ساعت 24) اقدام به بازرسی از مراکز تولید و عرضه مواد غذایی می کنند.

وی با اشاره به اینکه این طرح به منظور حفظ سلامت شهروندان روزه‌دارو ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی و اماکن عمومی در حال اجرا است، افزود: در نظارت‌های صورت گرفته از تولید بیش از 6 هزار بسته چیپس بسته‌بندی شده آماده عرضه به همراه حدود دو و نیم تن سیب زمینی و بیش از 500 کیلوگرم روغن و تعدادی دستگاه بسته‌بندی، سرخ‌کن و سایر ابزار و لوازم کار جلوگیری و توقیف شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان تصریح کرد: در این طرح با مساعدت نیروی انتظامی هشت نفر از کارکنان که بیشتر از اتباع بیگانه بودند بازداشت و روانه کلانتری شدند.

وی همچنین ادامه داد: در پی گزارشات مردمی سه کارگاه تولید مواد غذایی غیر مجاز شناسایی و دستور قضایی برای توقف فعالیت آنها صادر شد.

ترکزاده اعلام کرد: در این کارگاه‌ها، 28 هزار و 600 کیلو گرم عسل، 150 هزار و 66 کیلو گرم پنیر تاریخ گذشته و چهار هزار و 550 کیلو گرم ترشیجات فاسد و غیر بهداشتی کشف و معدوم شد.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان گفت: در این طرح بازرسان ضمن بازدید و نظارت بر نحوه عرضه انواع مواد غذایی مرتبط با ماه مبارک رمضان، آموزش‌های لازم در زمینه رعایت بهداشت فردی، بهداشت ابزار و لوازم کار و بهداشت مواد غذایی را به متصدیان و فروشندگان مواد غذایی آموزش می دهند.

وی ادامه داد: بازرسان به مظور حفظ سلامت شهروندان از مواد غذایی پر مصرف در ماه رمضان مانند زولبیا و بامیه، لبنیات، آش و حلیم نیز به صورنت دوره ای نمونه برداری می کنند.