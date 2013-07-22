چشم های منتظر زندانیان به مهر خیران/ زندانیان غیر عمد را در ماه کرامت دریابیم

به گزارش خبرنگار مهر، روزانه تعداد زيادي از انسان ‏ها به اصطلاح دست از پا خطا مي‌ كنند و به نحوي درگير زندان و زندگي در آن مي‌ شوند، در اين ميان اما كساني هستند كه واقعا و كاملا ناخواسته طعم اين روزهاي ناگوار را مزه‌ مزه مي ‌كنند.

چه بسیار کودکان عضو خانواده زندانیان که مدت زیادی است از حسرت دوری پدر زانوی غم در بغل گرفته اند و گل روی آنان در غبطه یک لبخند مهرآمیز پدر پژمرده شده است.

چشم انتظاری خانواده برای آمدن پدر، نه از سفر بلکه برای آزادی از پشت میله های زندان چه مصیبتی تلخ و رنج آور، نه برای یک خانواده بلکه برای یک جامعه دینی و اسلامی است.

به خاطر بسپار ذوق و شوق کودکان را آنگاه که پدر پس از دو روز مسافرت، یک هفته ماموریت و یا حتی یک روز ماندن در محل کار به خانه برمی گردد، انگار که سایه همه خوشبخی عالم را برشانه خود حس می کنند!

در فرهنگ اسلام موضوع خدمت رسانى به مردم؛ از جايگاه ويژه‏اى برخوردار است در سایه احسان و نیکوکاری است که می توان در عرصه های فردی، اجتماعی، فرهنگی، معنوی، تاثیر گذار بوده و بخش عمده ای از مشكلات جامعه که زائیده فقر ومحرومیت های مادی ومعنوی است را از بین برده و ریشه كن ساخت.

در پرتو احسان، عدالت اجتماعى و انصاف پديدار مى ‏گردد و فرمان قرآن كريم تحقق مى ‏يابد: " انّ الله يامر بالعدل و الاحسان"

رسول اکرم (ص) نیز مي فرمايد:" محبوبترين مردم نزد خداوند کسي است که خانواده اي را شاد کند" و اینک همزمان با ماه رمضان ماه بندگی خدا، جشن گلریزان زیباترین جلوه برکت رمضان در حال برگزاری است و خانواده های زندانیان چشم انتظار دستان با سخاوت همنوعان است.

خیرین نیکوکار در ازاد سازی زندانیان غیر عمد، بارقه امیدی در دل خانواده های آنان خواهد کاشت که امید به ساختن زندگی دوباره را در آنها تجدید می کند.

کسانی که درد دیگران را درد خود دانسته و در افق گسترده دیدشان همنوعان خود راجای می دهند تا پرده تیرگی مشکلات را از آسمان زندگی دیگران کنار بزنند، در این ماه پر برکت غنچه لبخند را بر لبان خانواده های محترم اما بدهکار غیرعمد بنشانند.

85 زندانی جرایم غیر عمد خراسان جنوبی در انتظار کمکهای خیرین

مدیرکل زندانهای خراسان جنوبی از برگزاری مراسم جشن گلریزان برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد استان در 15 ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهارداشت: آزادسازی زندانیان نیازمند و آبرومند جرایم غیر عمد نشان از نوع دوستی و انسجام ناگسستنی مردمی بر پایه فرامین دین مقدس اسلام دارد.

محمد علی اربابی تعداد زندانیان جرایم غیر عمد استان را 72 نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد 9 نفر به جرم پرداخت نکردن دیه دوران حبس را تحمل می کنند و مبلغ دیه آنها دو میلیارد و 571 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: زندانیان جرایم غیرعمد استان به دلیل عدم پرداخت مهریه، دیه و محکومیت مالی در زندان به سر می برند.

درخشش طلا، خوشبختی نمی ‌آورد!

افزایش قیمت سکه علاوه بر پیامدهای اقتصادی که در سطح جامعه داشت، حساب و کتاب بسیاری از ازدواج‌ها و طلاق‌ها را هم به هم ریخته است.

علاوه بر خواستگاری و ازدواج که موضوع مهریه و سکه ‌های طلا در آن مطرح می‌ شود، طلاق نیز مرحله‌ ای است که بحث سکه در آن داغ می ‌شود و همین امر باعث افزایش آمار زندانیان بدهکار مهریه در کشور شده است. اما به اذعان کارشناسان، ثابت شده که درخشش طلا خوشبختی نمی ‌آورد.

براساس آمار ستاد دیه کشور، در حال حاضر هزاران نفر به دلیل نداشتن توانایی پرداخت مهریه در زندان‌ها به سر می برند و بر این تعداد روز به روز افزوده می ‌شود.

شاید بعضی ها تصوّر می کنند که هر چه مهرشان بیشتر باشد شأن و ارزش آن ها بیشتر می شود، در صورتی که از نظر اسلام چنین نیست. اصل مهر، مورد پذیرش اسلام است و شرط صحّت عقد می باشد ولی مقدار آن بر عهده زن و توفق او گذاشته شده و هر مقدار تعیین شد، چه کم و چه زیاد، مرد بدهکار است.

گمان برخی از آن ها که مهریه سنگین را پیشنهاد می دهند، گویا نوعی وثیقه مالی می ستانند تا به گمان خود، زن در برابر مشکلات احتمالی بیمه شود و خاطرش آسوده گردد؛ در حالی که تجربه نشان داده است هرگز این گونه وثیقه های مالی، به تنهایی بر پایداری و استواری روابط زناشویی توانا نبوده است و هیچ وثیقه ای به پای وثیقه اخلاقی نمی رسد؛ وثیقه ای که اگر در مرد وجود داشته باشد، خوشبختی زن در آینده تأمین است گرچه مهریه اش اندک باشد.

رئیس ستاد دیه خراسان جنوبی تعداد زندانیانی که برای عدم پرداخت مهریه در زندان به سر می برند را 26 نفر نفر ذکر کرد و ادامه داد: آزادی این زندانیان نیز نیازمند 17 میلیارد و 335 میلیون ریال است.

اربابی تعداد محکومین مالی استان را 37 نفر اعلام کرد و تصریح کرد: آزادی این افراد نیز نیازمند 9 میلیارد و 204 میلیون ریال اعتبار است.

آزادی 72 زندانی جرایم غیر عمد استان نیازمند29 میلیارد ریال

مدیرعامل انجمن حمایت از زندانیان خراسان جنوبی نیز در گفتگو با مهر به برگزاری مراسم جشن گلریزان امسال اشاره کرد و بیان داشت: در جشن گلریزان امسال بنا داریم از محل کمک های خیرین به خانواده های زندانی نیز کمک کنیم.

سید هاشم اسماعیل زاده عنوان کرد: یک هزار و 200 نفر زیرپوشش انجمن های حمایت از زندانیان استان هستند و از کمک های نقدی، سبد کالای ماه رمضان، افطاری، کمک هزینه تحصیلی فرزندان و... برخوردار می شوند.

وی با بیان اینکه خیرین در هشت سال گذشته 491 نفر با مشارکت ستاد دیه استان و همکاری خیرین آزاد شده اند ، افزود: سال گذشته از طرف ستاد دیه استان 296 میلیون و 800 هزار ریال و از طرف ستاد کشوری شش میلیارد و 898 میلیون ریال و کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز 60 میلیون ریال به این جشن کمک کرد.

وی تصریح کرد: مبلغ مورد نیاز برای آزادی 72 زندانی جرایم غیرعمد امسال 29 میلیارد و 110 میلیون ریال است.

وی عنوان کرد: شماره حساب 0106341975006 بانک ملی شعبه طالقانی بیرجند برای دریافت کمک های مردمی به ستاد دیه و شماره حساب 33333.6 بانک سپه شعبه انقلاب نیز برای کمک به خانواده های زندانیان آماده دریافت کمک های خیرین است.

..................

گزارش : فاطمه زیراچی