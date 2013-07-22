ايجاد اشتغال راهكار اساسي ريشه كني محروميت در جامعه

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا ذاكر اصفهاني با حضور در موسسه خيريه امام محمد باقر(ع) از حركت خداپسندانه خيرين در تهيه و اهداء بسته هاي موادغذايي به بيش از 70 هزار خانوار محروم و نيازمند تقدير كرد.

وي با بيان اينكه روزبه روز بر پيچيدگي نظام هاي سياسي و اجتماعي افزوده مي شود، نقش خيرين را در اين شرايط بسيار مهم و اثر گذار عنوان كرد.

استاندار اصفهان با تاكيد بر اينكه خيرين در عرصه هاي توليدي و ايجاد اشتغال گام بردارند، اظهار داشت: با توسعه اشتغال در جامعه به جاي توسعه خيريه ها در راستاي محروميت زدايي در جامعه بكوشيم.

ذاكر اصفهاني ايجاد اشتغال را راهكار اساسي ريشه كني محروميت در جامعه عنوان كرد.

استاندار اصفهان با بيان اينكه با توسعه توليد و ايجاد اشتغال بخشي از مشكلات و مسائل جامعه حل خواهد شد، اظهار اميدواري كرد که شرايط به گونه اي باشد كه خيريه ها و بيمارستان ها روزبه روزكم رونق تر شوند.