تبدیل دهکده دانایی خلیج فارس به منطقه ویژه فناوری

مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ایجاد دهکده دانایی خلیج فارس افزود: این طرح در زمینی به وسعت 400 هکتار در منطقه "عباسک" در مجاورت بوشهر اجرایی شده و زیر ساخت‌های لازم برای حضور شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه علوم و فناوری‌های دریایی و محیط زیست دریا تامین شده است.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس با اشاره به امکانات دهکده دانایی اظهار داشت: امکانات اولیه شامل آزمایشگاه‌های تحقیقاتی جامع است که شرکت‌های فعال دانش بنیان می‌توانند واحدهای تحقیق و توسعه خود را به آنجا منتقل کنند و از این امکانات در نزدیک‌ترین نقطه به دریا استفاده کنند.

وی از تبدیل دهکده دانایی به منطقه ویژه علم و فناوری خبر داد و یادآور شد: پیشنهاد تبدیل این دهکده با منطقه ویژه علم و فناوری ارائه شد که به تایید رسیده و در مرحله دریافت موافقت اصولی هستیم.

محمدی یادآور شد: این منطقه متشکل از دانشگاه‌های استان، شرکت‌های دانش بنیان و بخش تحقیق و توسعه صنعت است که در این منطقه استقرار می‌یابد.

رئیس پارک علم و فناوری خلیج فارس اضافه کرد: تخصیص زمین به منطقه ویژه علم و فناوری نهایی شده است.