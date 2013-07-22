نمازگزاران گچسارانی همچنان با کمبود جا مواجهند/ برگزاری نماز جمعه در مصلای نیمه تمام

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز ماه مبارک رمضان هر جمعه بر تعداد نمازگزاران افزوده می‌شود و این در حالی است که محل کنونی برگزاری این نماز در مسجد صاحب الزمان(عج) این شهر ظرفیت پذیرش این جمعیت را ندارد.

از طرفی این روزها دمای هوا در گچساران از 45 درجه می‌گذرد و به 50 تنه می زند و این گرمای هوا نفس نمازگزاران را در فضای کم این مسجد گرفته است.

با این حال وضعیت کندی احداث مصلای این شهر همیشه مورد انتقاد خطیبان جمعه گچساران بوده‌است.

چندی پیش حجت الاسلام خواجه‌زاده امام جمعه موقت این شهر گفته بود: "احداث یک مصلی برای ما و مردم معضلی شده است که هیچ کس نمی‌تواند گره آن را باز کند. مسئولان باید جوابگو باشند. آنها فقط وعده می‌دهند و هنوز هیچ کدام شان به وعده‌های شان عمل نکرده‌اند."

اما وضعیت کمبود جا در محل کنونی برگزاری نماز جمعه باعث شد امام جمعه گچساران در نماز جمعه اخیر، تصمیم بگیرد نماز جمعه این هفته را در مصلای نیم تمام شهر گچساران برگزار کند.

حجت الاسلام حجازی گفت: برگزاری نماز جمعه در محل مصلای در حال تکمیل گچساران، سبب تسریع در امر تکمیل این پروژه می‌شود.

وی همچنین از نمازگزاران خواسته بود به دلیل برخی کاستی‌های موقتی همراه خود زیرانداز داشته باشند.

براین اساس پس از حدود 11سال وقفه دراتمام پروژه مصلی نماز جمعه این شهر، این هفته این مصلی میزبان نمازگزاران گچسارانی است. پروژه مصلی گچساران با متراژ پنج هزار مترمربع زیر بنا در دو طبقه با اسکلت بتنی با ظرفیت شش هزار نفر تاکنون 90 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

این پروژه از سال 81 زیر نظر اداره اوقاف و امور خیریه این شهرستان کلنگ زنی شده و پس از گذشت 10 سال از سال 91 کار تکمیل و اتمام پروژه به اداره راه و شهرسازی گچساران واگذار شده است.

در حالی نماز جمعه گچساران در روز جمعه چهار مرداد در این مصلی برگزار می‌شود که هنوز از هیچ گونه امکاناتی از قبیل سیستم سرمایشی، سرویس بهداشتی و وضوخانه برخوردار نیست و صحن این مصلی از لوازم و نخاله‌های ساختمانی تمیز نشده است.

فرماندار: امکان برگزاری نماز در این هفته میسر نخواهد بود

فرماندار گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل ازدحام بسیار زیاد نمازگزاران جمعه در ماه مبارک رمضان و مشکلات کمبود مکان و خرابی سرویس‌های بهداشتی مکان سابق برگزاری نماز جمعه گچساران، امکان برگزاری نماز در این هفته میسر نخواهد بود.

محمد شفیعی با بیان اینکه با برگزاری نمازجمعه در این مصلی به بسیاری از کمبودها و نیازهای این مکان رسیدگی خواهدشد، تصریح کرد: با رایزنی های صورت گرفته با ادارات همجوار با مکان مصلی، نمازگزاران می‌توانند از امکانات این ادارات برای امور واجب خود استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه چند دستگاه تانکر آبرسانی ازادارات امور عشایر و آبفای گچساران برای وضو در اختیار ستاد نماز جمعه قرارداده شده است، افزود: با نامه نگاری که به ادارات شهرستان انجام شده است هریک از ادارات برای سیستم خنک کننده و زیر انداز نمازگزاران اقدام خواهند کرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی گچساران در گفتگو با خبرنگار مهر از برنامه ریزی این اداره از سال91 برای اتمام این پروژه خبرداد.

فرامرز انصاری افزود: عدم موافقت کمیته برنامه‌ریزی پیشنهاد 20 میلیارد ریالی برای اتمام این پروژه باعث شد تا با اعتبار پنج میلیارد ریالی و مساعدت استاندار 100 درصد اعتبار به این طرح اختصاص یابد.

وی بیان کرد: در حال حاضر داخل ساختمان مصلی به مرحله سفید کاری و کاشی کاری رسیده است و محراب مصلی نیز با طراحی نقشه جدید مجددا بازسازی خواهدشد.

انصاری بیان داشت: گنبد مصلی که توسط پیمانکار قبلی این پروژه نصب شده دارای نواقصی است که در صورت قرارگرفتن ضریح گنبد از لحاظ ایمنی امنیت نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: با برنامه ریزی هایی که توسط کارشناسان اداره راه و شهرسازی شده اقدامات مهمی در جهت تقویت و استحکام این گنبد در دستور کار این اداره قراردارد که در صورت نصب ضریح گنبد این اقدامات صورت خواهد گرفت.

این مسئول تاکید کرد: در حال حاضر گنبد مصلی گچساران هیچ گونه خطری برای نمازگزاران نخواهد داشت واداره راه و شهرسازی در کمترین زمان ممکن اقدامات لازم برای تقویت این گنبد را آغاز خواهدکرد.

رئیس اداره راه و شهرسازی گچساران بیان داشت: سرویس های بهداشتی و وضوخانه این مصلی تا پایان این هفته برای نماز جمعه آماده نخواهد شد.

انصاری اظهارامیدواری کرد: با پیگیری های استاندار و حرکت سریع پیمانکار پروژه، مصلی شهرستان گچساران در مدت زمان کوتاهی به اتمام خواهد رسید.