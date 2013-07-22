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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۹

جانعلی پور مطرح کرد:

خانواده عامل موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است

خانواده عامل موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی است

رشت – خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان خانواده را عامل بسیار موثری در ایجاد عادت به مطالعه و ترویج فرهنگ کتابخوانی دانست و گفت: کتاب و کتابخوانی و میزان گرایش به مطالعه امروزه یکی از شاخص‌ های توسعه به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جانعلی پور پیش از ظهر دوشنبه در جمع فعالان فرهنگی استان مطالعه و کتابخوانی را ابزار اصلی افزایش سطح آگاهی و دانش تک‌تک افراد جامعه ذکر کرد و افزود: هدف اصلی از توسعه‌ فرهنگ کتابخوانی ایجاد راه ‌های عادت به مطالعه است.

وی تاکید کرد: تمام کشورها به روش‌ها و الگوهای مختلف تشویق به مطالعه توجه دارند تا یک ارتباط دائمی و مفید بین کتاب و مردم حاصل شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان گفت: محیط و شرایط خانواده، روش تربیتی و آموزشی والدین، طرز تفکر و نگرش والدین در رابطه با مطالعه و کتابخوانی، وجود کتب و نشریات قابل دسترس و همچنین سطح اقتصادی و پایگاه اجتماعی خانواده، نقش بسزایی در تقویت عادت مطالعه و کتابخوانی دارد.

وی با تصریح اینکه گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در سطح جامعه بسیار دارای اهمیت است، افزود: در حال حاضر کتابخوانی یکی از مهمترین امور برای ثمربخشی بیشتر اوقات فراغت به شمار می رود و این فرهنگ باید در بین قشر جوان جامعه مستحکم تر شود.

جانعلی پور اظهارداشت: از شاخصه هاي مهم ارزيابي رشد، توسعه و پيشرفت فرهنگي هر كشوري در عصر حاضر ميزان مطالعه و كتابخواني مردم آن مرز و بوم است.

 وی یادآورشد: اسلام که دینی عالمگیر است به اندازه لازم در تشویق و ترغیب به امر کتاب و کتابخوانی و گسترش و توسعه کتابخانه سفارش کرده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان ادامه داد: مطالعه و کتابخوانی باید بعنوان یک  نیاز و احساس دائمی لازم و روزانه در میان عموم رایج و مطرح باشد تا افراد جامعه به خواندن و مطالعه ترغيب و فرهنگ كتاب و كتابخواني رواج يابد.

کد مطلب 2101804

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