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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۱

عباداللهی با مهر عنوان کرد:

ارائه تسهیلات 12 میلیارد ریالی برای احداث مجتمع "وله زیر" در مشگین شهر

ارائه تسهیلات 12 میلیارد ریالی برای احداث مجتمع "وله زیر" در مشگین شهر

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر گفت: برای احداث بزرگترین مجتمع تفریحی، توریستی، آب معدنی مشگین شهر تسهیلاتی به مبلغ 12 میلیارد ریال پرداخت شده است.

سید حمید عباداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این سرمایه گذار بخش خصوصی نیز اعتبار 30 میلیارد ریالی را برای احداث این مجموعه هزینه کرده است.

وی اضافه کرد: این مجموعه در 10 هکتار در دست ساخت است و پیش بینی می شود فاز اول آن در عید فطر به بهره برداری برسد.

به گفته عباداللهی فاز اول این مجموعه تفریحی استخر مجهز زنانه و مردانه، محوطه فضای سبز و آلاچیق و کمپ است.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: ساخت این مجموعه مطابق با اهداف طرح آمایش استان بوده و پیش بینی می شود زمینه رونق گردشگری این شهرستان را فراهم کند.

وی اضافه کرد: شهرستان مشگین شهر به عنوان یکی از قطبهای گردشگری استان اردبیل است که توسعه گردشگری آن با هدف احیای اقتصاد توریسم صورت می گیرد.

کد مطلب 2101813

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