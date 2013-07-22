ارائه تسهیلات 12 میلیارد ریالی برای احداث مجتمع "وله زیر" در مشگین شهر

سید حمید عباداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: علاوه بر این سرمایه گذار بخش خصوصی نیز اعتبار 30 میلیارد ریالی را برای احداث این مجموعه هزینه کرده است.

وی اضافه کرد: این مجموعه در 10 هکتار در دست ساخت است و پیش بینی می شود فاز اول آن در عید فطر به بهره برداری برسد.

به گفته عباداللهی فاز اول این مجموعه تفریحی استخر مجهز زنانه و مردانه، محوطه فضای سبز و آلاچیق و کمپ است.

فرماندار مشگین شهر تاکید کرد: ساخت این مجموعه مطابق با اهداف طرح آمایش استان بوده و پیش بینی می شود زمینه رونق گردشگری این شهرستان را فراهم کند.

وی اضافه کرد: شهرستان مشگین شهر به عنوان یکی از قطبهای گردشگری استان اردبیل است که توسعه گردشگری آن با هدف احیای اقتصاد توریسم صورت می گیرد.