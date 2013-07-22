میرشکاری مدال نقره پرتاب نیزه را به دست آورد

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول میرشکاری عصر یکشنبه در ماده پرتاب نیزه، کلاس F46 با 12 ورزشکار دیگر به رقابت پرداخت که در نهایت با ثبت رکورد 52 متر و 62 سانتی متر، پس از نماینده هند، در جایگاه دوم ایستاد و نشان نقره را به دست آورد و جایگاه سوم نیز به نماینده مصر رسید. محمد خالوندی و محسن کائدی در نخستین روز مسابقات به دو نشان طلا درماده پرتاب نیزه دست پیدا کرده بودند.

در همین چارچوب علی محمدیاری در ماده پرتاب دیسک در کلاس ادغامی F54/55/56 با حضور 18 ورزشکار به میدان رفت و با ثبت رکورد 40 متر و 69 سانتی متر، در جایگاه پنجم ایستاد و از دست یابی به مدال باز ماند.



کاروان اعزامی ایران، متشکل از 9 ورزشکار جانباز و معلول و دو ورزشکار از فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم بینایان است.

در رقابتهای جهانی فرانسه، 1100 ورزشکار از 99 کشور جهان حضور دارند که رقابتهای آنها در 207 ماده برگزار می شود و ملی پوشان ایران در مواد پرتابی و دو به مصاف حریفان خواهند رفت.



این مسابقات تا هشتم مرداد ماه در شهر لیون برپاست.