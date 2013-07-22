کاهش سرانه آموزش های فنی وحرفه ای در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل تیر انداز صبح دوشنبه در جلسه فنی و حرفه ای گرگان اظهار داشت: این کاهش سرانه آموزشی استان نشان دهنده این است که آموزش های مهارتی در استان به سمت مشاغل خانگی وبازاریابی سوق داده شده است.

وی بیان داشت: از شش هزار و56 نفر آموزش دیده در سه ماهه اول سال جاری ، سی ونیم درصد آموزش دیدگان معادل هزار و825 نفر را بانوان تشکیل دادند که همین درصد در سال قبل 20 درصد بود.

وی تصریح کرد: هفته پیش رو هفته مهارت است وششم مرداد روز ملی کار آفرینی نامگذاری شده است ودلیل اصلی آموزش های فنی وحرفه ای ، افزایش فرهنگ مهارت آموزی ومنزلت اجتماعی مهارت آموختگان در جامعه است که ضرورت ترویج آموزش های فنی وحرفه ای را در جامعه برای ما روشن می کند.

مدیر کل فنی وحرفه ای استان بیان داشت: تشکیل ستاد بزرگداشت در اداره کل، سخنرانی رییس اداره در خطبه های پیش از نماز جمعه، دعوت از مسئولین استانی وشهرستانی برای بازدید از مراکز فنی وحرفه ای استان ومراسم تجلیل از مدیران ومربیان نمونه در بخش غیر دولتی و دولتی بخشی از برنامه های هفته مهارت است.

تیر انداز در ادامه افزود: برنامه ریزی ومهارت محور وپشتوانه حماسه اقتصادی ولازمه توسعه پایدار است وسهم برتر منابع انسانی را در افق چشم انداز 1404 نشان می دهد.

وی با بیان اینکه گلستان 3.6 درصد از ظرفیت آموزش‎های غیردولتی کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: با وجودی که گلستان 3/2 درصد جمعیت کشور را داراست اما به لحاظ ظرفیت آموزش‎های غیردولتی در جایگاه خوبی قرار گرفته است.

فعالیت 362 آموزشگاه آزاد در گستان

تیرانداز با اشاره به اینکه 362 آموزشگاه فعال ثبت شده در پرتال این اداره کل وجود دارد، اذعان کرد: در ارزیابی‎های انجام شده اداره کل فنی و حرفه‎ای گلستان در زمینه آموزش‎های غیردولتی رتبه سوم کشور را به دست آورده است.

وی افزود: تعداد دوره‎های اجرا شده در هر آموزشگاه گلستان 7/9درصد بوده است در حالی که میانگین کشوری 4/8درصد اعلام شده و نشان می‎دهد گلستان در این زمینه از میانگین کشوری در رتبه بالاتری قرار گرفته است.