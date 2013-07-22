ضرورت تدوین سامانه اطلاعات اقتصادی البرز/خروج طرح های خارج از نیاز استان از گردونه فعالیت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل استان با تاکید بر ضرورت تدوین بانک جامع اطلاعات اقتصادی استان البرز گفت: با تدوین این بانک اطلاعاتی فعالیت های تمام صنایع، کارخانه ها، خانه های صنعت و معدن استان مشخص خواهد شد و روند سرمایه گذاری ها نیز در مسیر هدایت شده ای قرار می گیرد.

وی بر ضرورت استقرار یک سیستم موثر برای تعامل و همکاری بیشتر سازمان با فعالان حوزه اقتصادی تاکید کرد و افزود: تعامل این سازمان با فعالان اقتصادی گسترده تر شود.

کولیوند تصریح کرد: تحقق این امر سرعت، دقت، کیفیت و سود دهی را برای هر دو طرف به ارمغان می آورد.

وی تاکید کرد: تمام دستگاه های عضو ستاد تسهیل استان باید علاوه بر اولویت بندی فعالیت های اقتصادی، در تدوین این بانک جامع اطلاعاتی نقش آفرین باشند.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی در ادامه با ضروری دانستن اولویت گذاری در فعالیت های اقتصادی گفت: تدوین این بانک با اطلاعات جامعی که از روند فعالیت صنایع و امور اقتصادی ارائه خواهد داد، نیازهای مورد نیاز را احصاء کرده و بر همین اساس اولویت های سرمایه گذاری نیز مشخص می شود.

وی افزود: با تعیین اولویت های سرمایه گذاری طرح هایی که خارج از نیاز استان باشد وارد گردونه فعالیت های اقتصادی نخواهد شد.

کولیوند استقرار شهرک های صنعتی متعدد، دانشگاهها و مراکز علمی کشوری و قرارگیری یکی از اصلی ترین محورهای ترانزیتی کشور را از جمله مزیتهای استان برشمرد.