6000 قلم کالای آرایشی و بهداشتی قاچاق در رفسنجان کشف شد

علی دینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از سال 89 بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر برخورد جدی با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز، دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تصمیم جدی بر نظارت بر کالاهای وارداتی آرایشی و بهداشتی داشتند.

وی ادامه داد: بر همین اساس وزارت بهداشت با استقرار سیستمی در گمرکات مرزها و اجبار واردکنندگان بر ضرورت نصب برچسب سلامت و اصالت کالا اقدام که وجود این برچسب بر روی کالا بیانگر این است که کلیه این اجناس پس از بازدید کارخانه تولید کننده توسط بازرسان وزارت بهداشت و آزمایش فراورده، از مبادی مجاز به کشور وارد شده است.

دینی با اشاره به اینکه بر روی مواد آرایشی و بهداشتی وارداتی آزمایشات مجدد صورت می گیرد، بیان داشت: بر روی این کالاها برچسب اصالت کالا نصب می شود که یک بارکد دو بعدی و همچنین یک بار کد عددی پوشیده شده است که خریدار با نمایان ساحتن آن و وارد کردن این کد به وسیله تلفن همراه خود به شماره تماسی که در زیر برچسب درج شده است اطلاعاتی حاوی نام کالا، تاریخ تولید، تاریخ انقضاء و سری ساخت کالا را اخذ کرده و مطابقت این اطلاعات با مشخصات کالای خریداری شده حاکی از اصالت و تاییدیه بهداشتی کالا است.

رئیس نظارت بر مواد آرایشی و آشامیدنی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان با بیان اینکه قاچاق پدیده ای شوم است که اکثر جوامع با آن درگیر هستند، گفت: لوازم آرایشی و کالاهای سلامت محور قاچاق، علاوه بر اینکه به اقتصاد و تولید کشور ضرر وارد می کنند می توانند عوارض جبران ناپذیری بر سلامت و زیبایی مصرف کننده داشته باشند.

دینی درخصوص محصولات قاچاق تصریح کرد: با توجه به اینکه اکثر کالاهای آرایشی و بهداشتی قاچاق، جعلی و تقلبی هستند.

وی تاکید کرد که عدم رعایت اصول بهداشتی در تولید، حمل و نقل و جابجایی این فراورده ها باعث ایجاد عفونتها و صدمات جبران ناپذیری بر سلامت مصرف کننده می باشد که بطور مثال از موارد حاد می توان به عفونتهای چشمی که حتی منجر به کوری در سطح جوامع شده اند اشاره کرد.

این مسئول از عوارض دیگر این کالاها ریزش مو و وجود فلزات سنگین و مایکوتوکسینهای سرطانزا در این کالاها عنوان کرد و افزود : که عواقب و مشکلات مزمن در استفاده متوالی از کالاهای قاچاق ارایشی و بهداشتی فاقد اصالت در سالهای بعد از مصرف آنها به وجود خواهد آمد.

وی تاکید کرد: خریداران، کالاهای آرایشی و بهداشتی مورد نیاز را حتما با داشتن برچسب وزارت بهداشت تهیه کنند چرا که کالاهایی هم ممکن است توسط کارخانه های خارجی با اصالت و سلامت تولید شوند اما به دلیل واردات قاچاقی و شرایط بد نگهداری در انبارها با درجات حرارت بالا و عدم رعایت شرایط نگهداری، خواص آنها و نگهدارنده های استفاده شده در این محصولات را از بین برده و باعث ایجاد عفونتهای باکتریایی شوند.

رئیس نظارت بر مواد غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان تصریح کرد: با انجام نظارتها از سال 89 تا کنون بیش از 400 بازدید از بیش از 90 فروشگاه لوازم آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و باشگاههای ورزشی در رفسنجان، حدود 10 هزار قلم کالای قاچاق فاقد برچسب اصالت به ارزش تقریبی 140 میلیون ریال جمع آوری که از این تعداد، شش هزار قلم در سال جدید کشف شد.

وی تصریح کرد: این کشفیات شامل همه نوع مواد آرایشی و بهداشتی از قبیل شامپو، مواد نیروزا، صابون، مرطوب کننده، خمیر دندان، رژلب، سفیدکننده ها، نمک بدن و رنگ مو هستند.

