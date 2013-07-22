200 عضو شورای حل اختلاف گلستان بیمه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد جعفری صبح دوشنبه در نشست مسئولان قضایی استان با بیان این که عضویت اعضای شورای حل اختلاف ، افتخار است افزود: بیمه این اعضا کمترین کاری است که درقبال خدمات آن ها انجام می شود.

وی تصریح کرد: هزینه مورد نیاز برای بیمه اعضا از محل هزینه های دادرسی تامین می شود.

جعفری با بیان این که هم اکنون بیش از 800 نفر در شعب این شورا فعالیت می کنند افزود: بیشتر این افراد بازنشسته و تحت پوشش بیمه هستند و فقط حدود 200 نفر فاقد پوشش بیمه ای هستند.

وی افزود: هم اکنون در گلستان 103 شعبه شهری و49 شعبه روستایی شورای حل اخنتلاف فعال است که 582 نفر مرد و289 زن در این شوراها فعالیت می کنند.

تسریع رفع موانع توسعه شهری

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، موتور حرکت و تغییر در هر شهر را شورای شهر ِ آن خواند و گفت : هر زمان ارتباط بین دستگاه قضایی و شورای شهر بیشتر شود با دستورات به موقع قضایی موانع موجود در توسعه شهری در چارچوب قوانین، سریع تر، رفع می شود.

عباس پوریانی با تاکید بر این که مهمترین دغدغه موجود در شهرداری و شورای شهر ، دفاع از حق و حقوق مردم است افزود: برای تحقق این هدف اعضای شورای شهر باید از جزیره ای عمل کردن ، پرهیز کنند و تعامل و همفکری را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی از منتخبان شورای شهر خواست با مطالعه دقیق قوانین و مقررات مربوط به شورای شهر با تکالیف و مسئولیت های خود آشنا شوند.

دادستان مرکز استان و دبیر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری استان با اشاره به پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف شهری گفت : تلاش می کنیم برای جذب حداکثری سرمایه گذاری بسترهای لازم را در استان فراهم کنیم.

حسین شعبانی معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان نیز اولویت های دستگاه قضایی در زمینه مدیریت شهری را برشمرد و گفت : اعضای شورای شهر تلاش کنند با فضاسازی های مناسب در حاشیه شهرها بسترهای وقوع جرم را از بین ببرند.