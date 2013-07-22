تزکيه نفس و خودسازی عامل سعادت بشریت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید مرتضی مودب پور شامگاه یکشنبه به مناسبت ماه مبارک رمضان در جمع مردم این شهر افزود: از عوامل خود سازي، شناخت خويشتن و آگاهي از ارزش و شرافت و مقام انساني خويشتن است.

وی همچنین تصریح کرد: عبادت و بندگي خدا از ديگر اسباب خود سازي است که عبوديت و پرستش بالاترين مقام انسانيت به حساب مي آيد.

امام جمعه خشکبیجار رمضان را ماه خودسازي و بندگي دانست و گفت: این ماه بهترین فرصت برای ارتباط با معبود و خودسازی روح انسان است.

وی در ادامه سلامت جسم، آمرزش گناهان، تقویت اخلاص در عمل و تساوی غنی و فقیر را از آثار مهم روزه داری عنوان کرد و افزود: از آثار ملموس روزه امساک از خوردن و آشاميدن، بازيافت و يا تثبيت سلامت بدني روزه دار است.

مودب پور همچنین آمرزش گناه و معصيت روزه دار را از مهمترين آثار روزه در ماه رمضان عنوان کرد و اظهارداشت: تقويت اخلاص نيت انسان از دیگر فوائد روزه در ماه رمضان است.

وی در ادامه از ديگر نتايح روزه را برقراري برابري ميان اغنيا و فقرا دانست و یادآورشد: در ماه رمضان تفاوتي بين فقير و غني وجود ندارد و هر کس بايد روزه باشد و رنج و مشقت تشنگي و گرسنگي را بچشد.