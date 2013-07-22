پلاتو مجتمع شهید آوینی همدان برای جشنواره تئاتر کودک آماده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بیات عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: پلاتوی مجتمع شهید آوینی 80 نفر ظرفیت دارد و جزء مجموعه تئاتر شهر همدان محسوب می شود.

وی افزود: این پلاتو به دو اتاق بزرگ برای رختکن و گریم خانم ها و آقایان مجهز است و می توان از این دو اتاق برای دورخوانی های نمایشنامه نیز استفاده کرد.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: علاوه بر این اتاق فرمان مجهز تجهیزات صوتی و نوری پیشرفته ای برای این پلاتو در نظر گرفته شده است.

بیات عنوان کرد: رایزنی ها برای ساخت این پلاتو از شش ماه پیش در حال انجام بود اما ساخت فیزیکی آن از 20 تیرماه آغاز شده است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان افزود: این پلاتو به طور حتم برای بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان همدان، قابل بهره برداری خواهد بود.

وی با بیان اینکه برای ساخت این پلاتو هزینه ای معادل 150 میلیون تومان در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: از ویژگی های خوب این پلاتو زیبایی شناسی معماری و زیبایی شناسی تئاتر است که برای ساختار آن در نظر گرفته شده است.

بیات تأکید کرد: همه گروه هایی که اجرای آنها ساختار پلاتویی دارد، می توانند در این پلاتو به اجرای نمایش بپردازند.

بیستمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی و مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان 24 تا 30 مهرماه در شهر همدان برگزار می شود.