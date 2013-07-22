ماه مبارک رمضان فرصتی بی بدیل برای دستگیری از نیازمندان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالله هاشمی شامگاه یکشنبه به مناسبت ماه مبارک رمضان در جمع مردم این منطقه افزود: دستگیری از دیگران در قرآن، اسلام و آموزه های دینی بسیار سفارش شده است.

وی تصریح کرد: کمک به نیازمندان جامعه در همه حال باید انجام شود اما این کمک و مساعدت در ماه رمضان رنگ و بوی دیگر دارد.

امام جمعه شفت بر ضرورت دستگیری از نیازمندان در ماه رمضان تاکید کرد و گفت: از این فرصت باید برای دستگیری از محرومان بیشتر استفاده شود.

وی در ادامه ماه رمضان را فرصت بازنگري در خويش دانست و افزود: انجام اعمال و آداب ماه پر خير و بركت رمضان همچون تهجد و شب زنده‌ داري، مراقبت از گوش و چشم و زبان، استغفار كردن، دعا خواندن، ذكر گفتن، تلاوت قرآن، تدبر در آيات، خواندن نمازهاي نافله، درك شب‌ هاي قدر همه وهمه انسان را به خويشتن خويش سوق مي‌دهد.

هاشمی اظهارداشت: قرآن كريم همواره انسان را به خودسازي و توجه به خود ترغيب و به مومنان نسبت به مراقبت از راه رستگاري هشدار داده است.

وی یادآورشد: انسان همواره بايد مراقب خويشتن باشد و ماه رمضان و روزه‌داري فرصتي مغتنم براي خودشناسي، خودسازي و مراقبت از خويشتن و تداوم بخشيدن به آن تا رمضان ديگر است.