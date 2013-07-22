دوازدهمین نمایشگاه هنرهای تجسمی ملایر آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ملایر عصر یکشنبه در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه ۴۰ اثر تصویر سازی، از آثار نرگس حیدری هنرمند ملایری به نمایش درآمده است.

محمود مصباح افزود: آثار این نمایشگاه گرافیک به سبک کوبیسم با ترکیب مینیاتور ایرانی، با تکنیک اکرولیک و آبرنگ به صورت دستی، در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: برخی از این آثار به صورت دیجیتال برای شعر و متن کتاب درسی، مجله های کودک و نوجوان، بزرگسالان و داستان های کودکان و نوجوانان عرضه شده است.

مصباح تأکید کرد: این هنرمند ملایری با سابقه ۱۴ سال در حوزه هنر، چندین نمایشگاه گروهی را تاکنون در استان های قم و مرکزی برپا کرده و این نخستین نمایشگاه انفرادی وی در ملایر است.

وی گفت: این نمایشگاه از روز یکشنبه تا دوم مردادماه سال جاری از ساعت هشت صبح تا ۱۳ در مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد ملایر آماده بازدید علاقه مندان است.