پاتک شبانه پلیس به خرده فروشان مواد مخدر/ 75 مواد فروش دستگیر شدند

سرهنگ محسن خانچرلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای طرح امنیت محله محور و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر شب گذشته طرح ویژه مشترک پلیس پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تهران در نقاط مختلف تهران اجرا شد. در این طرح که از شب گذشته آغاز و تا بامداد ادامه داشت ماموران موفق شدند 75 توزیع کننده مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: ماموران در قالب تیمهای مشترک با گشت زنی در سطح شهر معتادان ولگرد و بی خانمان و مواد فروشان خرد را شناسایی و دستگیر کردند. همچنین از این افراد مقادیر قابل توجهی مواد مخدراز جمله تریاک،حشیش،شیره تریاک، شیشه، کراک و هروئین و مرفین کشف و ضبط شد.

به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران این طرح در راستای طرح جمع اوری معتادان ولگرد که روز یک شنبه در مناطق مرکزی،جنوب و غرب تهران انجام شده بود به اجرا در آمد.

روز شنبه با اجرای مرحله سوم طرح دستگیری معتادان ولگرد و خطرناک، بیش از 500 نفر شناسایی و دستگیر و تحویل مراکز بازپروری شدند.