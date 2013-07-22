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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۲۷

پاتک شبانه پلیس به خرده فروشان مواد مخدر/ 75 مواد فروش دستگیر شدند

پاتک شبانه پلیس به خرده فروشان مواد مخدر/ 75 مواد فروش دستگیر شدند

رئیس پلیس پیشگیری تهران از دستگیری 75 خرده فروش مواد مخدر در عملیات شبانه پلیس خبر داد.

سرهنگ محسن خانچرلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای طرح امنیت محله محور و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر شب گذشته طرح ویژه مشترک پلیس پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر تهران در نقاط مختلف تهران اجرا شد. در این طرح که از شب گذشته آغاز و تا بامداد ادامه داشت ماموران موفق شدند 75 توزیع کننده مواد مخدر و معتاد را شناسایی و دستگیر کنند.

وی ادامه داد: ماموران در قالب تیمهای مشترک با گشت زنی در سطح شهر معتادان ولگرد و بی خانمان و مواد فروشان خرد را شناسایی و دستگیر کردند. همچنین از این افراد مقادیر قابل توجهی مواد مخدراز جمله تریاک،حشیش،شیره تریاک، شیشه، کراک و هروئین و مرفین کشف و ضبط شد.

به گفته رئیس پلیس پیشگیری تهران این طرح در راستای طرح جمع اوری معتادان ولگرد که روز یک شنبه در مناطق مرکزی،جنوب و غرب تهران انجام شده بود به اجرا در آمد.

روز شنبه با اجرای مرحله سوم طرح دستگیری معتادان ولگرد و خطرناک، بیش از 500 نفر شناسایی و دستگیر و تحویل مراکز بازپروری شدند.

کد مطلب 2101838

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