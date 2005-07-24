قانون حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي ، هنري اصلاح مي شود

گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر " حجت الاسلام و المسلمين سيد حسن شبيري با بيان اين مطلب افزود: سه قانون در حمايت از پديدآورندگان آثار ادبي - هنري در كشور وجود دارد كه شامل قانون حقوق مادي سال 1348، حمايت از آثار صوتي - تصويري 1352 و قانون 1379 در حمايت از آثار رايانه اي است اما اين قوانين متناسب با تحولات روز توسعه نيافته است.

وي كه در ميزگرد گروه پژوهشي "مالكيت ادبي و هنري" سخن مي گفت با اشاره به گذشت 35 سال از عمر اولين قانون و تحولات گسترده در زمينه مالكيت و تغيير مفاهيم و مصاديق و احكام در ابعاد مالكيت ، ادبي و هنري افزود: براي پيوستن به كنواسيون هاي بين المللي رعايت حداقل استانداردها ضروري است و با توجه به ابهامات موجود در قانون مالكيت ادبي - هنري سال 1348، در پژوهش جديد سعي شد اين ابهامات برطرف شود.

شبيري از جمله تغييرات در قانون مالكيت آثار ادبي - هنري را افزايش مدت زمان حمايت از آثار پديدآورندگان از 30 سال به 50 سال عنوان كرد.

وي نتايج كار را در سه مرحله تقديم پيش نويس لايحه قانون جامع مالكيت ادبي ، هنري و حقوق مرتبط با آن به مجلس و دولت، تدوين مستندات قانون لايحه و انتشار يك يا دو ويژه نامه و طراحي سايت copyrighte office.ir بيان كرد.

به گزارش " مهر" ستاد اطلاع رساني پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات اعلام كرد در ادامه نشست دكتر سيد حسن صفايي آثار مورد حمايت و يا قابل حمايت را شامل هر نوع اثر ادبي، رساله، نمايشنامه هاي علمي ، فرهنگي ، هنري ، شعر ، ترانه، سرود، نصوبر، هر نوع اثر سمعي و بصري، موسيقي، نقاشي، طراحي ، نقشه جغرافيايي ابتكاري، اثر تجسمي ، پيكره ، اثر معماري ، عكاسي ابتكاري، هنرهاي دستي و كاربردي، نقشه قالي و گليم يا محصولات مبتني بر فرهنگ عامه دانست.

صفايي ، حقوق مادي اثر را شامل حقوق مالي و اقتصادي و حق بهره برداري از اثر ادبي، هنري دانست و افزود: حق انحصاري هرگونه بهره برداري از اثر متعلق به پديدآورندگان است.

حق تاليف، نشر، اقتباس، تخليص، عرضه عمومي اثر نمايشي ، اجراي آثار موسيقي حقوق مالي پديدآورندگان به شمار مي رود.

صفايي در مورد شرط حمايت از اثر يا قلمرو حمايت گفت: در ماده 22 قانون سال 1348 شرط حمايت، انتشار اثر براي نخستين بار در ايران است اما در پيش نويس لايحه جديد سعي شد با معيارهاي بين المللي هماهنگ شويم و علاوه بر ضابطه نخستين انتشار، داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران يا سكونت پديد آورنده در ايران اضافه شد.

وي به حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبي - هنري اشاره كرد و حق انتشار، حق حرمت نام و حق حرمت اثر را از جمله اين حقوق دانست و افزود : حقوق معنوي وابسته به شخصيت انسان و غير قابل انتقال است و محدود به زمان و مكان نمي باشد.

صفايي مسووليت اعمال حقوق معنوي پس از مرگ شخص و پس از پايان يافتن مدت حمايت از آثار را بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي دانست.