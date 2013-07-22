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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

در سه ماهه ابتدایی سالجاری/

کشاورزان نیکشهری 1.5 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

کشاورزان نیکشهری 1.5 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

زاهدان - خبرگزاری مهر: مديرکميته امداد حضرت امام خميني(ره) شهرستان نيكشهر گفت: کشاورزان و خیران نیکشهری در طی سه ماه ابتدایی سال جاری مبلغ یک میلیارد و 600 میلیون ریال زکات پرداخت کردند.

عبدالناصر ریگی در گفتگو با مهر اظهار داشت: مبلغ 600 ميليون ريال از اين مبلغ به افراد مستمند و بيماران صعب العلاج اختصاص یافته است و مبلغ یک میلیارد ریال نیز به منظور احداث مسکن ایتام، توسعه و تعمير مساجد، ساخت غسالخانه، ایجاد مؤسسات قرآني و توسعه مصلي المهدي در این شهرستان هزینه شده است.

وی هزینه کرد مبالغ زکات را مطابق با نظرات زکات دهندگان دانست و افزود: از آنجا که پرداخت زکات به عنوان یکی از آموزه های دینی در بین مردم این منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردار است لذا باتوجه به سال زراعي پر رونق و با فرهنگ سازي انجام شده و اعتماد مردم به كميته امداد پیش بینی می شود رقم پرداخت زکات توسط کشاورزان تا پایان سال جاری به بیش از 3 ميليارد ريال برسد.

وی اظهار داشت: تلاش براي ترويج و اشاعه فرهنگ زکات که در قرآن کريم هم رديف با نماز خوانده شده است بسيار دارای حائز اهميت و از جايگاه ارزشمندي برخوردار است .

ریگی افزود: توجه به این فرهنگ پسندیده نقش بسزایی در کمک به اقشارنیازمند جامعه و فقرزدایی در مناطق محروم دارد و لذا نهاد های فرهنگی می توانند نقش مهمی را در رابطه با تشویق آحاد جامعه به این امر خیر ایفا نمایند.

کد مطلب 2101853

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