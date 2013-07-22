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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۵۷

جاویدی به مهر خبر داد:

گازرسانی به 40 روستا در ارسنجان طی دولتهای نهم و دهم

گازرسانی به 40 روستا در ارسنجان طی دولتهای نهم و دهم

شیراز- خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان ارسنجان گفت: طی دولت نهم و دهم در این شهرستان به 40روستا گازرسانی شده و طرح اولیه گازرسانی به هشت روستا در منطقه جلودر تهیه شده که منتظر مراحل بعدی و تامین اعتبار برای اجرای این طرح هستیم.

عزیز جاویدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکثر مصوبات سفرهای دولت به شهرستان انجام شده اظهار داشت: کار مرکز احیا آهو و گوزن زرد، تکمیل100درصد سالنهای ورزشی، ساختمان پزشکان و خانه های بهداشت در این منطقه به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: در رابطه با مسکن مهر160 واحد از 192تحویل داده شده و 32 واحد دیگر در حال تکمیل است.

فرماندار شهرستان ارسنجان گفت: در بحث جاده سازی ساخت محور ارسنجان- سروستان که از پروژه های ملی است به دلیل عدم پرداخت اعتبارات پیمانکار تعطیل شده است.

جاویدی ادامه داد: با توجه با اینکه جاده ارسنجان به نی ریز افتتاح شده اما دو کیلومتر از این جاده باقیمانده است که با تامین اعتبار تکمیل می شود.

وی اضافه کرد: با برگزاری مناقصه و تامین اعتبار استانی و ملی محور جدید ارسنجان به تخت کاووس به طول10کیلومتر و و محور ارسنجان به سمت بوانات به طول13 کیلومتر ساخته خواهد شد.

فرماندار شهرستان ارسنجان خاطرنشان کرد: دو آتش نشانی روستایی در روستای خوبریز از محل اعتبارات دهیاری  و روستای شوراب از محل اعتبارات دفتر روستایی در حال ساخت است.

جاویدی گفت: ساختمان جدید دانشگاه پیام نور مربوط به مصوبات سفر ریاست جمهوری تکمیل شده  و از اول مهر قابل استفاده برای دانشجویان است.

وی بیان کرد: با هماهنگی استانداری و علوم پزشکی و پیگیری نمایندگان مجلس بیمارستان دولتی در این شهرستان طی پنج سال آینده ساخته می شود.

فرماندار شهرستان ارسنجان با اشاره به پروژه های مهر ماندگار در این شهرستان  تصریح کرد: بیش از80درصد از پرژه تکمیل شبکه های سد سیوند انجام شده  اما با کمبود اعتبار روبرو بود که با حمایت دولت و استاندار از محل فروش اوراق مشارکت این اعتبار تامین شده و به زودی تکمیل خواهد شد.

کد مطلب 2101865

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