به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دلبری در جلسه هماهنگی شهرداری و پلیس راهنمایی و رانندگی قم با بیان اینکه پلیس راهور قم نباید فقط تنها برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت شهر قم برنامهریزی داشته باشد اظهار کرد: باید ارتباط میان راهنمایی و رانندگی با مجموعه حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم به خوبی برقرار باشد زیرا هر گاه هماهنگی میان این دو مرکز برقرار بوده مشکلات رفع شدهاند.
وی افزود: برگزاری جلسات هفتگی میان شهرداری و راهنمایی و رانندگی موجب بهبود وضعیت ترافیک و کنترل آن در قم خواهد شد.
شهردار قم با بیان اینکه در حال حاضر هماهنگی میان پلیس راهور و معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم وجود دارد گفت: هر چه این هماهنگی بیشتر شود رضایتمندی مردمی هم افزایش خواهد یافت و رهبری و مسئولان هم چیزی جز این نمیخواهند.
وی ادامه داد: حماسه سیاسی و اقتصادی زمانی تحقق مییابند که رضایتمندی عمومی وجود داشته باشد وگرنه نمیتوان کاری از پیش برد.
دلبری ضمن اعلام آمادگی شهرداری قم برای همکاری گسترده با ناجا و پلیس راهور استان عنوان داشت: تمام بخشهای شهرداری مانند معاونتهای مختلف، روابط عمومی و سازمانهای تابعه این آمادگی را دارند که با راهنمایی و رانندگی تعاملات بیشتری داشته باشند.
شهردار قم در ادامه به ارتکاب خلافهای رانندگی از سوی موتورسواران اشاره کرد و گفت: موتورسواران عامل بسیاری از تصادفات هستند و باید راهکاری برای ساماندهی آنها ارائه شود.
وی ادامه داد: لازم است پلیس راهنمایی و رانندگی برخوردهای قانونی خود با رانندگان متخلف را ساماندهی کرده و در مورد ماشینآلات شهرداری یا پیمانکاران شهرداری همکاری لازم را داشته باشد.
دلبری خواستار توجه بیشتر به مطالبات مردمی در همه حوزهها شد و عنوان داشت: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری نماینده تام الاختیار در تعامل با ناجا خواهد بود و میتواند جلسات مختلف را با حضور دیگر معاونتها برای فرهنگسازی در موضوع ترافیک برگزار کند.
شهردار قم افزود: تعامل میان شهرداری و ناجا باید دو طرفه باشد تا بتوان بر اساس این نوع همکاری، تعاملات آینده را ساماندهی کرد.
وی با تاکید بر استفاده از ظرفیتهای شهرداری توسط راهنمایی و رانندگی و بالعکس گفت: در بحث ایجاد پارکینگ میتوان از ظرفیتهای موجود در خیابانها به خوبی استفاده کرد و مردم هم باید فرهنگ استفاده از پارکینگهای عمومی را بیاموزند.
ارتباط پلیس و مدیریت شهری همواره راهگشا بوده است
رئیس پلیس راهور استان قم نیز در این جلسه، تعامل میان شهرداری قم با راهنمایی و رانندگی را قابل تقدیر دانست و اظهار کرد: در کشورهای پیشرفته معمولا پلیس در حوزه درون شهری سازمانی است که وابسته به شهرداریها بوده و زیر نظر آنها کار میکند.
سید کرم الله حسینی افزود: تجربه نشان داده که ارتباط قانونی و تعامل بیشتر میان شهرداری و پلیس اثرات مطلوبی در جامعه برجا گذاشته است؛ جلسات مشترک میان معاونتهای مختلف شهرداری با راهنمایی و رانندگی باید بیش از میزان کنونی باشد تا زمینه همکاریهای بیشتر هم فراهم شود.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات تغییراتی کوچک در حوزه راهنمایی و رانندگی موجب اثرگذاری گسترده در حمل و نقل شهری خواهد شد خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیتهای شهرداری در کنترل و هدایت ترافیک همواره تاثیرگذار بوده است.
رئیس پلیس راهور استان قم ادامه داد: معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم باید تعامل بیشتری با پلیس داشته باشد و در حوزه ترافیک شهری نقشآفرین باشد.
وی با تاکید بر رفع نقاط حادثهخیز شهری بیان داشت: این کار معمولا به بودجه زیادی نیاز ندارد و لازم است در جلسات مشترک مورد بحث و ارزیابی قرار گیرد.
حسینی تصریح کرد: ساماندهی ایستگاههایی که معمولا به عنوان توقفگاههای طولانی مدت محسوب میشوند نباید در مرکز شهر وجود داشته باشند.
وی با بیان اینکه اولویت پلیس در شهر قم در حوزه رفع مشکل ترافیکی و کاهش تصادفات ساماندهی موتورسواران است گفت: شهرداری و معاونتهای مختلف این مرکز میتوانند در بحث ارائه ایده و اجرای طرحهای ترافیکی فعالتر از گذشته باشند.
رئیس پلیس راهور استان قم، بحث پارکینگ موتورسیکلت را مورد توجه قرار داد و بیان داشت: در این زمینه هم باید با همفکری همگانی به یافتن راهکارهای لازم نائل شویم.
افزایش تعامل میان شهرداری و پلیس در همه حوزهها
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم نیز در این دیدار با بیان اینکه مشکلات ترافیکی در مناطق مختلف را نمیتوان با نسخههای یکسان درمان کرد گفت: در همه زمینهها باید تعامل میان پلیس و شهرداری افزایش یابد.
سعید عزیزنژاد اظهار کرد: سعی کردهایم بیشترین تعامل را با راهنمایی و رانندگی و پلیس راهور استان داشته باشیم و هیچ موردی وجود نداشته باشد که از نظرات کارشناسی پلیس استفاده نشود.
وی افزود: چنانچه لازم باشد جلسات راهبری بالادستی هم برگزار شود این آمادگی وجود دارد؛ تمام اقداماتی که توسط شهرداری قم صورت میگیرد و همه پروژههای شهری تنها یک بعد کنترل و مدیریت ترافیک هستند اما لازم است در بحث نگهداری از سوی پلیس هم فعالیت جدی تر صورت گیرد تا بتوانیم از طرحهای عمرانی و ترافیکی بهرهبرداری صحیح داشته باشیم.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه تغییر فرهنگ عمومی در راستای بهبود وضعیت ترافیک لازم است؛گفت: در این میان شهرداری و پلیس باید همگام با یکدیگر گام بردارند زیرا یک فرهنگ اشتباه را به سختی و در مدت زمان طولانی میتوان اصلاح کرد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در میدان ۷۲ تن هنوز رانندگان عادت دارند در حاشیه میدان اقدام به سوار کردن مسافر کنند در حالیکه این فرهنگ اشتباه را باید با برخوردهای کارشناسی اصلاح کرد.
عزیزنژاد با اشاره به شیوههای اعمال قانون در بحث راهنمایی و رانندگی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات حضور به موقع پلیس در صحنه میتواند به رفع مشکلات بیش از هر ابزار دیگری کمک کند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه توسعه شهری موجب گسترش تصادفات در صورت عدم فرهنگسازی ترافیکی خواهد شد عنوان داشت: یکی از رفتارهای مهم فرهنگی، قانونمداری است و باید از ابتدای احداث طرحها، فرهنگسازی لازم برای آن هم انجام گیرد و این کار در قالب تعامل بیشتر شهرداری و پلیس محقق خواهد شد.
وی با اشاره به مکانیزه شدن تجهیزات کنترل ترافیک گفت: سیستمهای هوشمند و دوربینهای تصویری امروز به کمک مدیریت شهری و پلیس آمدهاند و در این زمینه هم باید فرهنگ استفاده بهینه وجود داشته باشد.
عزیزنژاد تصریح کرد: تقاضا برای تجهیزات مکانیزه مانند پارکینگهای جدید باید در میان مردم ایجاد شود و پلیس و شهرداری هم همکاری و اقدامات لازم را داشته باشند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم با بیان اینکه مشکلات ترافیکی در مناطق مختلف را نمیتوان با نسخههای یکسان درمان کرد گفت: در همه زمینهها باید تعامل میان پلیس و شهرداری افزایش یابد.
نظر شما