تولید روزانه آب در بوشهر با اصلاح شبكه و حفر چاه افزایش خواهد یافت

به گزارش خبرنگارمهر، محمد پور یوسفی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اين كه سرانه مصرف آب در استان بوشهر نسبت به ديگر نقاط كشور بالاست افزود: يكي از دلايل افزايش سرانه مصرف آب شرايط خاص آب و هوايي و افزايش ماه‌هاي گرم نسبت به ديگر نقاط كشور و مصرف بي رويه برخي از مشتركان است كه مي‌توان با رعايت الگوي مصرف برخي از مشكلات كمبود آب استان را برطرف كرد.

وی صرفه‌جویی آب با توجه به کاهش منابع آبی در استان بوشهررا یک ضرورت دانست و افزود: مصرف بهینه آب نه تنها موجب جلوگیری از بحران کم‌آبی می‌شود، بلکه بعنوان یک منبع تامین کنده آب محسوب می‌شود.

معاون بهره‌برداری شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر آب مصرفی مشترکین شهرهای استان بوشهررا روزانه 175هزار متر مکعب اعلام کرد و افزود: 88درصد جمعيت مشتركان شركت آب و فاضلاب استان بوشهر خانگي هستند كه 55درصد آب مصرفي را به خود اختصاص داده‌اند.

پوریوسفی اعتبار مورد نیاز را برای مقابله با کم‌آبی را 252 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اين ميزان اعتبار براي حفر، اجاره، تجهيز و كف شكني چاه‌ها، اجراي خط انتقال، اصلاح و بازسازي شبكه آبرسانی، شناسايي انشعاب‌های پرمصرف و غیر مجاز، تعويض كنتورهاي فرسوده، فرهنگ‌سازي، جداسازي آب شرب از فضاي سبز است.

وی با بیان اینکه 340 کیلومتر از شبکه آبرسانی شهرهای استان نیاز به بازسازی دارد تاکید کرد: با اصلاح شبكه آب، حفر و اجاره چاه‌ها 3 هزار و 690 متر مكعب آب در روز افزايش توليد خواهيم داشت.

معاون شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر يادآور شد: 56 درصد آب مصرفي مشتركان شركت آب و فاضلاب شهري از خط آبرساني خليج فارس و 40درصد نيز از چشمه ساسان، چاه‌هاي سربالش، رودخانه شاهپور و تصفيه خانه آب در شهرستان كازرون تامين مي‌شود.

پوریوسفی با اشاره به اين 10درصد آب مصرفی استان بوشهر از منابع داخلي برداشت مي‌شود اضافه كرد: قدمت خط انتقال آب كازرون به طول 420كيلومتر 23 تا 40 سال است كه به دليل كوهستاني بودن و نقاط صعب العبور فرسودگي در آن بالاست که نیاز است نوسازی شود.





