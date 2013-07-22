میترا حجار با ماشین مسابقه "لاله" به چالوس رفت

پروانه پرتو تهیهکننده "لاله" در گفتگو با خبرنگار مهر از ادامه فیلمبرداری این فیلم سینمایی خبر داد و گفت: یکی از لوکیشنهای اصلی فیلم سینمایی "لاله" پیست رالی استادویم آزادی است که مدتها است در دست تعمیر است و فعلا خبری از تحویل این پیست به گروه نیست به همین دلیل برای اینکه زمان را از دست ندهیم سراغ فیلمبرداری صحنههای بیرونی رفتهایم و هنوز در جادههای شمال و جاده چالوس هستیم.
وی افزود: این بخش از فیلمبرداری به ماشینهای مسابقه و رالی بازی در این جاده اختصاص دارد و میترا حجار بازیگری است که به عنوان راننده یکی از ماشینهای مسابقه در این سکانسها بازی می کند.
تهیهکننده "لاله" در ادامه متذکر شد: البته به غیر از جاده چالوس صحنه های دیگری از رقابت ماشینهای مسابقه را نیز در جاده شمشک به دیزین فیلمبرداری کردهایم. ضمن اینکه علاوه بر میترا حجار، سارا امیری بازیگر نقش "لاله"، سام قریبیان بازیگر نقش مقابل لاله، ژوبین رهبر و پیام اینانلویی از دیگر رالیبازها در این بخش از فیلمبرداری در جاده چالوس حضور دارند.
پرتو در پایان صحبت های خود در پاسخ به این که آیا زمان تحویل پیست رالی مشخص شده است؟ گفت: متاسفانه خبری از تحویل پیست رالی نیست و همین مسئله روند پایان فیلمبرداری را به تاخیر انداخته است. قرار بر این بود که فصل بهار صحنه های مربوط به پیست رالی فیلمبرداری شود اما در آستانه دومین ماه تابستان هنوز پیست را به ما تحویل ندادهاند.
