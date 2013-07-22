به گزارش خبرگزاری مهر، آرمان قاسمی دروازه بان فصل گذشته تیم فوتبال گهر دورود به تیم فوتبال گیتی پسند اصفهان پیوست.
این دروازه بان از روز یکشنبه در تمرینات تیم فوتبال گیتی پسند حضور یافت.
دیگر بازیکنی که از روز یکشنبه در تمرینات گیتی پسند حضور یافته است مجید غلامی مهاج فصل گذشته تیم گل گهر سیرجان است.
غلامی فصل گذشته برای گل گهر سیرجان نقش موثری داشت و قرار است در نوک حمله تیم گیتی پسند حضور داشته باشد.
جواد ماهری بازیکن اسبق تیم های سپاهان و سپاهان نوین نیز دیگر بازیکنی است که قرارداد خود را با تیم گیتی پسند امضا کرد.
این مدافع اصفهانی تیم گیتی پسند با موافقت ساموئل دارابینیان به تمرینات اضافه شده است.
نظر شما