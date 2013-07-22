مایه کوبی 11 میلیون نوبت سر دام در آذربایجان غربی

شهرام دیلمقانی در گفتگو با خبرنگار مهر مبارزه با بيماري هاي دامي و مشترك بين انسان و دام و پيشگيري از بروز بيماري هاي واگير و غير واگير دامي را از اهداف اجرای این طرح برشمرد.

وی با بیان اینکه این طرح در بین دام های مختلف از جمله گاو، گاوميش، گوسفند، بز وتكسمي اجرا شد افزود: طرح مذکور برای 10 ميليون و 676هزار و 638 نوبت سر در زمینه بیماری های واگیر دار و 8 ميليون و 446 هزار و 859 نوبت سر در بخش بیماری های غیر واگیردار اجرا شده است.

وی خونگيري گاوي برای تشخيص بيماري تب مالت به تعداد دو هزار و 463 راس، انجام تست سل گاوی برای تشخیص بیماری سل به تعداد چهار هزار و 518 راس را از دیگر اقدامات انجام شده در زمینه مایه کوبی دام ها برشمرد.

دیلمقانی افزود: در این مدت همچنین 4 هزار و 447 قلاده سگ بر علیه بیماری هاری، یک هزار و 276 راس واکسیناسیون بروسلوز گاو و گوساله 338 هزارو 624 راس گوسفند و بز بر علیه بروسلوز واکیسناسیون شدند.

مدیرکل دامپزشکی آذربایجان غربی از اجرای طرح مراقبت و پایش از بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان خبر داد و گفت: نمونه های تحت آزمایش از نظر سویه های آنفلوانزای فوق حاد پرندگان منفی و به منظور مراقبت و پایش آنفلوانزای فوق حاد پرندگان اجرا می شود.

وی گفت: این اقدام با ایجاد پایگاه های دیدوری توسط اکیپ های بررسی و نمونه برداری مستقر در اداره کل و شبکه های دامپزشکی استان و با نظارت عالی ستاد اجرایی مقابله با آنفلوانزای فوق حاد طیور استان انجام می شود.