احسان و نیکوکاری با طعم رستگاری/ اینجا سفره مهمانی خداست

به گزارش خبرنگار مهر، اینجا فقیر و غنی در کنار هم میزبان مشترکی دارند. میزبانی که آوازه عدالت، بخشش و زیبایی اش آنها را به دور از تمام حواشی های رنگ به رنگ در کنار هم گردآورده است.

میزبانی که میزان سنجش خود را تقوی می داند و از ورای ظواهری که آدمی خود را به آن آراسته است او را قضاوت خواهد کرد. میزبانی که حتی حق الناس را مقدم بر حق خود می داند.

اینجا مهمانی خداست و خلوص و سادگی سفره هایی که گشوده شده به سادگی قلبهای کسانی است که دست به کار شده اند تا از ثواب دنیوی و اخروی آن بی نصیب نمانند.

نه تنها برای لحظه ای خلوص بلکه برای آرامش دل، بخشوده شدن گناهان و برداشتن قدمی به سوی معبود در ماه عزیزی که می تواند ذخیره یک سال سلامت فکر را به دنبال داشته باشد.

دلمان گرم به نگاه پر خیر و برکت است

بانوی اردبیلی به همراه کودکان خود مهمان این سفره است، او می گوید: دلمان گرم است به نگاه پر خیر و برکت و کاش این ماه تمامی نداشت.

وقتی می پرسم چرا؟ پاسخش این است که ماه رمضان خوبی ها را در دل آدمها زنده می کند. همان خوبی هایی که گاهی دوری از خدا باعث می شود فراموششان کنیم.

این مادر معتقد است اگر نگاه گرم همسایه، دوست و آشنا در تمام طول سال پابرجا بود، چراغ هیچ خانه ای کم سو نمی شد.

این مادر از درد 17 هزار و 360 خانوار اردبیلی می گوید که زنان بی سرپرست و بد سرپرست سکان زندگی را در آن به دست گرفته اند و با رشادت تمام روسفید تمام روسیاهی های دنیا شده اند. اما مگر می شود تنها به فرصتی کوتاه در سفره های افطار تسکینی بر دل پرتلاش این شیرزنان شد؟

کار خیر حتی کوچک قابل ستایش است

مادری را می بینم که کنار سفره افطار دست ها را به سوی آسمان دراز کرده و به یاد لحظه ای لغزش اشک گونه اش را تر می کند. وقتی پای صحبتش می نشینم، می گوید: کار خیر حتی کوچک قابل ستایش است.

معتقد است اجر هیچ اقدامی برای گشایش کار خلق بی جواب نیست و اگر امروز خیری سفره افطار خود را با یاد خدا گسترده است، پاسخ خود را در یک لحظه طلایی دریافت خواهد کرد.

ربنای سفره افطار و پس از آن اذان به تمامی حاضران لحظه ای را می بخشد تا یاد بگیرند با قدمهای کوچک به سمت خدایی بزرگ هم می توان رفت و به این باور دست یافت که کار خیر حتی کوچک؛ اجر و پاداشی بزرگ دارد.

یکی از خیرین معتقد است اکرام ایتام مستحق اجری بیش از روزه ماه رمضان دارد. وی با وجود پذیرش حمایت 10 یتیم تمایلی به ذکر نام خود ندارد و دلیل آن را هراس باطل شدن ثوابی می داند که برای آن پیشقدم شده است.

چهار هزار یتیم در انتظار لحظه ای به خود آمدن

این خیر معتقد است حمایت از ایتام اردبیلی که رقمی بالغ بر چهار هزار نفر را شامل می شود، مسئولیتی است که تنها افراد خود آگاه متوجه آن می شوند.

یتیمی که امروز با دست محبت حامی خود می تواند به انسانی توانمند در آینده تبدیل شده و به جای آنکه باری بر دوش جامعه باشد، باری از دوش آن بردارد.

اکرام ایتام فرصتی برای جلب محبت

کمیته امداد استان اردبیل طرح سفره های افطاری و اکرام ایتام خود را بهانه ای برای جلب محبت حامیان می داند.

بهزور زلالی مدیر کل این مجموعه خدماتی و حمایتی معتقد است رمضان فرصتی برای به خود آمدن بندگان خداست تا متوجه دستهای نیازمند پیرامون خود شوند.

در عین حال سفره های افطاری ایتام نهایت آمال حامیان را شامل نمی شود و زلالی معتقد است تنها زمانی می توان به یک نیازمند کمک کرد که زمینه خودکفایی وی را فراهم کرد.

آمالی که از توان یک تعداد محدود بر نمی آید و اگر تنها یک لحظه به سخن سعدی که معتقد بود "بنی آدم اعضای یکدیگرند" تعمق کنیم خواهیم دید که توانمند ساختن یتیم امروز نیازمند حمایت تک تک انسانهایی است که رستگاری را در رضایت خدا می دانند.

طول و درازای سفره های افطار نیازمندان نشان می دهد که دستهای جویای محبت نه تنها کم نیست بلکه بسیاری به دلیل حجب و حیا حتی عیان نمی شود.

فراموش نمی شود که در میان جمعیت 1.5 میلیون نفری اردبیل 31 هزار خانوار نیازمند زندگی می کنند که نجابت و تقوای ناشی از ایمان به خدا موجب شده حتی حمایت کوچک اطرافیان را به مانند گنجی در دلهای خود متبرک کنند.

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گزارش: ونوس بهنود