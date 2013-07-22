خدمت بی منت سرلوحه کارهای دستگاه های اجرایی پاکدشت است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی فرماندار شهرستان پاکدشت شامگاه یکشنبه به همراه مسئولان ادارات و کارکنان فرمانداری پاکدشت، با حجت الاسلام حسن لزومی امام جمعه پاکدشت در مصلای امام خمینی(ره) این شهرستان دیدار و گفتگو کرد.

قربانعلی مقبلی در این دیدار ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان و تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم شریف پاکدشت در انتخابات 24 خرداد آن را نشان از درایت و هوشمندی مردم پاکدشت و برگ زرین دیگری بر افتخارات این شهرستان دانست.

وی عملکرد دولت در شهرستان پاکدشت را در حوزه های فرهنگ و هنر، کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب، ورزش و جوانان، امور قضایی و امنیتی، بهداشت و درمان، آموزش، حمل و نقل و صنعت و معدن، به طور مبسوط تشریح کرد.

پاکدشت به کارگاه سازندگی و آبادانی مبدل شده است

فرماندار پاکدشت از عملکرد مدیران دستگاه های اجرایی اظهار رضایت کرد و گفت: دستگاه های اجرایی در شهرستان با تمام توان وارد عرصه خدمتگزاری به مردم شدند و خدمت بی منت را سرلوحه کارهای خود قرار دادند و بسیاری از کارهای نشدنی را با صرف جمله "ما می توانیم" اجرایی کردند تا پاکدشت به کارگاه سازندگی و آبادانی مبدل شود.

وی ادامه داد: تمام این فعالیتها در سایه وحدت، پویایی و همدلی خوبی که بین مسئولان شهرستان حاکم بود، انجام شده است.

مقبلی ضمن قدردانی از امام جمعه پاکدشت به دلیل حمایتها و ارشادهای همه جانبه، تصریح کرد: حجت الاسلام لزومی همواره ما را مورد لطف وعنایت خود قرارداده اند و از نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی نیز تقدیر و تشکر می کنم که همواره مسئولان ادارات را مورد حمایتهای بی دریغ خود قرار داده اند.

در ادامه این مراسم معاون سیاسی و معاون برنامه ریزی فرماندار، بخشدار شریف آباد، رؤسای ادارات صنعت معدن و تجارت، بنیاد مسکن، هلال احمر، جهاد کشاورزی و راه وشهرسازی به بیان اقدامات صورت گرفته در طول دولت نهم و دهم پرداختند.

سپس امام جمعه پاکدشت در این مراسم ضمن گرامیداشت ماه مبارک رمضان به برشمردن فضایل این ماه پرداخت و اظهار داشت: علت به وجود آمدن ما در دنیا عبادت و نزدیکی به خداوند است که باید همه موارد ما در خدمت رسانی به مردم ختم شود.

خدمت رسانی به مردم در اسلام نوعی عبادت است

حجت الاسلام حسن لزومی با بیان اینکه نگاه دین مبین اسلام به خدمت رسانی مردم نگاه عبادت است، افزود: عرصه خدمت را یک فرصت الهی می دانیم و اگر نگاه عبادت گونه ای به کار داشته باشیم کار برایمان لذت بخش می شود.

وی در ادامه به اقدامات انجام شده توسط دولت اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در دولت نهم و دهم صورت گرفته است؛ پروژه های زیاد، اعتبارات بسیار مناسب و فعالیتها و تلاشهای صورت گرفته مسئولان در این سالها نشان از پویایی و تلاش دولت است.

امام جمعه پاکدشت در ادامه ضمن برشمردن خصوصیات اخلاقی رئیس جمهور، وی را شخصیتی انقلابی، بسیجی، ساده زیست، پاکدامن، با صداقت و پرتوان نام برد و اضافه کرد: اگر تقویم هشت سال این دولت را ورق بزنیم، شاهد فعالیتها و کارهای زیاد دولت بودیم که می توان گفت بهترین دوران نظام در عرصه های فعالیتهای عمرانی و آبادانی است و دارای نقاط مثبت و خوبی که البته نقاط ضعف هم دارد .

وی با اشاره به دیدار اخیر هئیت دولت با مقام معظم رهبری بیان داشت: هیئت دولت در این دیدار مورد تفقد و تلطیف رهبری قرار گرفتند و کلماتی که رهبری عنوان کردند سراسر از روی عدل و انصاف و دل پاک رهبری نسبت به دولت بود.

حجت الاسلام لزومی با اشاره به حضور چندین باره رئیس جمهور در شهرستان پاکدشت گفت: قطعاً این حضور ارزشمند منشاء خیر و برکات زیادی برای شهرستان داشته است؛ پروژهای عمرانی با درصد پیشرفتهای متفاوت که ای کاش افتتاح آنها در همین دولت صورت می گرفت، ای کاش بیمارستان، کمربندی، مترو و پروژههای دیگر که پیشرفت قابل قبولی دارند و تقریباً برخی آنها انتهای کار است در این دولت افتتاح و به بهره برداری می رسید تا شیرینی آن کام مردم را شیرین کند.

لزوم ولایتمداری و حفظ ارزشهای انقلاب توسط مسئولان

وی بر ولایتمداری و حفظ ارزشهای انقلاب توسط مسئولان تأکید کرد و گفت: همه مسئولان می بایست در حول ولایت فقیه باشند و هرگونه تخطی صورت گیرد با چشم بیدار مراجع مواجه خواهند شد و نخواهند گذاشت این انقلاب به بیراهه برود.

امام جمعه پاکدشت خطاب به اعضای شورای اداری شهرستان عنوان داشت: شما مجموعه دولتیها این انقلاب، کشور، نظام و ارزشها را به سلامت به دولت جدید تحویل می دهید و دولت جدید نیز آن را تحویل و به طور سالم به دولت دیگر می دهد

وی افزود: نظام اسلامی ماندگار است، هرکسی آمد و خوب عمل کرد نامش در تاریخ ماندگار می شود و هرکسی بد عمل کند، چهره منفوری در بین مردم خواهند داشت، این دولت به خصوص در شهرستان پاکدشت طی هشت ساله گذشته عملکرد بسیار خوب و قابل قبولی داشته است و باعث رشد و اعتلای شهرستان پاکدشت شده است.

زحمات چشمگیر و تلاشهای فراوانی در دولت نهم و دهم صورت گرفته است

حجت الاسلام لزومی یادآور شد: علی رغم اینکه برخی با حاشیه سازی عملکرد دولت را ضعیف نشان دادند، ولی زحمات چشمگیر و تلاشهای فراوانی صورت گرفته است.

وی در پایان اضافه کرد: با توجه به اینکه در روزهای پایانی دولت قرار داریم باید با قدرت و صلابت کارها را انجام دهیم تا خدشه ای در امورات به وجود نیاید و در امر خدمت رسانی نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد.