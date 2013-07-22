دکتر مهدی قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پردیس های کیش، البرز و ارس دانشگاه تهران در رشته های مختلف از روز گذشته 30 تیرماه آغاز شده و تا 5 مرداد ادامه خواهد یافت.

وی با بیان اینکه احتمال تمدید ثبت نام وجود دارد، تصریح کرد: آزمون روز جمعه 15 شهریور با هماهنگی سازمان سنجش برگزار می شود.

معاون آموزشی دانشگاه تهران گفت: هنوز زمان برگزاری آزمون دکتری پردیس های دانشگاه تهران مشخص نشده است.

سازمان سنجش نیز اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام کرده است:

پردیس‌های البرز، کیش و ارس دانشگاه تهران از بین داوطلبان واجد شرایط و علاقمند به تحصیل از طریق آزمون اختصاصی ورودی با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور دانشجو می‌پذیرد.

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد پردیس‌های البرز، کیش و ارس دانشگاه تهران برای سال 1392 ازطریق پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org از روز یکشنبه 30 تیرماه آغاز شده و تا ساعت 24 روز شنبه 5 مرداد ادامه دارد، لذا کلیه داوطلبان متقاضی ثبت نام که دارای شرایط عمومی و اختصاصی هستند، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت کنند.

شرایط شرکت در آزمون

شرایط عمومی برای شرکت در این آزمون اعتقاد به‌ اسلام‌ یا یکی‌ از ادیان‌ تصریح‌ شده‌ در قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، ملتزم‌ بودن‌ به‌ احکام‌ عملی‌ اسلام‌، عدم‌ احراز عناد (نه‌ اعتراض‌) نسبت‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، عدم‌ احراز فساد اخلاقی‌، عدم‌ اشتهار به‌ ارتکاب‌ اعمال‌ خلاف‌ شئون‌ شغلی‌ و تحصیلی‌ در طول‌ تحصیل‌ یا زمان‌ اشتغال‌، برخورداری‌ از توانایی‌ جسمی‌ به‌ تناسب‌ رشته‌ انتخابی‌ و عدم‌ اعتیاد به‌ مواد مخدر است.

شرایط اختصاصی داوطلبان

شرایط اختصاصی داوطلبان نیز داشتن‌ مدرک‌ کارشناسی یا کارشناسی‌ ارشد یا اشتغال‌ به‌ تحصیل‌ در سال‌ آخر مقطع‌ کارشناسی‌ که‌ مدرک‌ مذکور مورد تأیید شورای ‌عالی ‌انقلاب‌ فرهنگی‌ یا وزارت‌ علوم‌، تحقیقات‌ و فناوری‌ و یا وزارت‌ بهداشت‌، درمان‌ و آموزش‌ پزشکی‌ باشد است که داوطلبان متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون در صورت پذیرفته شدن نباید هیچ گونه منع قانونی درخصوص ادامه تحصیل نسبت به سازمان و نهادی را داشته باشند.

انتخاب سه کد رشته محل با توجه به رشته امتحانی

هر داوطلب ‌بر اساس ‌علاقه ‌فقط می‌تواند در یک کدرشته‌ امتحانی ثبت‌نام‌ و در امتحان مربوط شرکت‌ کند، کلیه ‌فارغ‌التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ می‌توانند درآزمون‌ ورودی‌ دوره‌های کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل ‌در رشته‌های‌ امتحانی گروه‌ علوم‌ انسانی‌، علوم پایه، فنی ‌و ‌مهندسی، کشاورزی، هنر ثبت‌نام‌ و شرکت‌ کنند که تحصیل‌ در دوره‌ کارشناسی‌ ارشد منوط به‌ قبولی ‌در آزمون ورودی ‌و گذراندن‌ دروس پیش‌نیاز به ‌تشخیص‌ گروه ‌آموزشی ‌مربوط بوده و هزینه دروس پیش‌نیاز نیز توسط دانشجو پرداخت خواهد ‌شدداوطلبان باید با توجه به رشته امتحانی ثبت‌نامی، نسبت به انتخاب سه کد رشته محل اقدام کنند.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان باید به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است، با مراجعه به سایت سازمان و پرداخت مبلغ 800 هزار ریال به عنوان وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی، نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

آزمون کلیه رشته‌های امتحانی در روز جمعه، 15 شهریور منحصراً در شهر تهران برگزار خواهد شد.