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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۷

در پی کشته شدن 19 نظامی صورت گرفت؛

واکنش رئیس جمهوری کلمبیا به سنگین ترین تلفات نیروهای امنیتی 

واکنش رئیس جمهوری کلمبیا به سنگین ترین تلفات نیروهای امنیتی 

رئیس جمهوری کلمبیا در پی کشته شدن 19 سرباز کلمبیایی در جریان درگیریها با شورشیان فارک، از انجام اقدامات تلافی جویانه علیه شورشیان خبر داد. 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع وزارت دفاع کلمبیا روز گذشته اعلام کردند در جریان درگیریها میان نیروهای امنیتی و شورشیان فارک 19 سرباز کشته شدند.

گفته می شود این بدترین آمار تلفات برای نیروهای مسلح از زمان آغاز مذاکرات صلح دولت با شورشیان فارک در اواخر سال گذشته است.

خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کلمبیا نیز ضمن تایید تلفات نیروهای امنیتی، از بازداشت 12 شورشی فارک خبر داد.

آسوشیتد پرس نیز در خبری به نقل از رئیس جمهوری کلمبیا که به ایالت آرائوکا در مرز ونزوئلا رفته است، نوشت: اقدامات تلافی جویانه علیه شورشیان فارک ادامه می یابد.

کد مطلب 2101883

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