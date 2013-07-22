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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۳۵

بقایی خبر داد:

وجود مدارج دکترا و استاد دانشگاه در بین چهره های موفق سوادآموزی مازندران

وجود مدارج دکترا و استاد دانشگاه در بین چهره های موفق سوادآموزی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: معاون سوادآموزی آموزش و پرورش مازندران گفت: مدارج استاد دانشگاه و دکترا در بین چهره های موفق سوادآموزی استان وجود دارند.

نعمت بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به منظور عينيت بخشيدن به شعار خواستن، توانستن است و در راستاي ايجاد انگيزه براي گروه هاي هدف و سوادآموزان و محرومين از سواد در يك فراخوان، 55 نفر از چهره هاي موفق سوادآموزي از شهرستان ها و مناطق استان شناسايي و به سازمان نهضت سوادآموزي معرفي شدند.

وي هدف از اجراي اين طرح را تكميل بانك اطلاعات چهره هاي موفق، ايجاد زمينه و آماده سازي جهت همايش آتي چهره هاي موفق سوادآموزي،ايجاد زمينه براي جلب مشاركت سازمانهاي غير دولتي در برنامه هاي سوادآموزي و معرفي عملكرد سازمان نهضت سوادآموزي به مسئولان و ارج نهادن به تلاش هاي صادقانه چهره هاي موفق سوادآموزي و افزايش انگيزه آنان در جهت ادامه تحصيل و موفقيت بيشتر در اين زمينه دانست.

بقايي اظهار داشت: از بين چهره هاي موفق شناسايي شده با سطح تحصيلات مقطع دكتراي حقوق و استاد دانشگاه،فوق ليسانس، مهندس عمران، مهندس  كشاورزي،پرستار، شاغلين در بخش هاي خصوصي، دبير ، مدير و معاون آموزشي و اجرايي مجتمع آموزشي، سرپرست خوابگاه، آموزگار به چشم مي خورد.

معاون سوادآموزي گفت: سوادآموزاني كه در بخش هاي علمي و فن آوري، اجتماعي و سياسي، فرهنگي و هنري، توليدي و كارآفريني موفقيت هايي را كسب کرده در ردیف چهره هاي موفق سوادآموزي تلقي مي شوند.

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش مازندران با توجه به ويژگي چهره هاي موفق سوادآموزي اعلام كرد: افراد محروم از نعمت سواد كه بالاي 10سال سن دارند جهت فراگيري سواد در دوره هاي سوادآموزي سازمان نهضت سوادآموزي شركت کرده و پس از گذراندن دوره هاي مذكور از طريق مدارس شبانه موفق به كسب مدرك ديپلم و درصدي از آنها موفق به ادامه تحصيل و كسب مدارج دانشگاهي مي شوند.

وی بیان داشت: امسال از فعاليت هاي شايسته آنان در همايش هفته سوادآموزي در دي ماه 92 كه در تهران برگزار  مي شود، تقدير خواهد شد.

کد مطلب 2101885

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