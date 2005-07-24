تيم صنعت نفت آبادان ازحسن نظر فدراسيون سوء استفاده كرد // براي پيروزي پرگل به تبريز آمده بوديم

فيروزكريمي سرمربي تيم فوتبال راه آهن تهران پس ازعدم حضورتيم صنعت نفت درميدان مسابقه واعلام راي داورمسابقه درگفتگوبا خبرنگار" مهر" ضمن بيان مطلب فوق افزود: من معتقدم فدراسيون فوتبال دراين دوره با حسن خلق وتوجه بسياربه باشگاهها اين سوء ظن را براي مسوولان صنعت نفت ايجاد كرد تا به هرنحو كه خواستند كم كاري وناتواني خود را توجيه كرده واززيربارقانون شانه خالي نمايند.

وي ادامه داد: اين مساله نشان داد كه فدراسيون فوتبال نبايد سياست همه جانبه ازباشگاهها را براي همه به شكل يكنواخت لحاظ كند، زيرا برخي باشگاهها ظرفيت اينگونه برخورد را ندارند.

كريمي خاطرنشان كرد: صنعت نفت وقتي نتوانست درزمين مسابقه برتري خود را برما ثابت كند، دست به حربه هاي مختلفي زد تا شايد بتواند كم كاري خود را به نحوي جبران كرده باشد. اما دلايل بي پايه واساس آنها نه تنها به نتيجه نرسيد، بلكه ما را بيش ازپيش مصركرد تا بارديگر درزمين مسابقه توانايي وبرتري خود را به آنها ثابت نماييم. عدم حضور اين تيم دراين مسابقه نيز توجيهي بود براي شكست احتمالي آنها، زيرا ما خود را براي يك پيروزي پر گل آماده كرده بوديم.

سرمربي راه آهن با گلايه ازمسوولان صنعت نفت تصريح كرد: مسوولان اين باشگاه بايد درآينده پاسخگوي اين مساله باشند كه به واسطه بهانه هاي بي مورد فرصت حضوردربازارنقل وانتقالات را ازما گرفتند تا نتوانيم آنگونه كه بايد وشايد دراين زمينه فعال باشيم. آنها بايد پاسخگوي جمعيت 4 ميليون نفري جنوب شهرتهران باشند كه به عشق تيم محبوب خود ازهيچ حمايتي دريغ نكرده وخواستارموفقيت تيم خود هستند.