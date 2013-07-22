204 میلیون تن انواع کالا از مرزهای کردستان ترانزیت شد

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: 204 میلیون تن انواع کالا به ارزش بیش از 394 میلیون دلار از مرزهای استان کردستان ترانزیت شد.

وی با اشاره به اینکه این مقدار کالا نسبت به مدت مشابه سال گذشته 14 درصد رشد وزنی داشته، افزود: انتظار می رود با حمایت هرچه بیشتر از تولیدکنندگان در آینده نزدیک شاهد افزایش بیشتر صادرات از مرزهای کردستان باشیم.

مدیرکل گمرکات کردستان بیان کرد: بیشترین حجم ترانزیت مبدا از گمرکات شهید رجایی، میرجاوه، آستارا و کیش به سمت گمرک باشماق است.

شهبازی در ادامه یادآور شد: با توجه به نوسانات ارزی در سال جاری خوشبختانه روند صادرات کالا در استان رضایت بخش بوده ولی همچنان برای رسیدن به شرایط بهتر تلاش برای افزایش صادرات در اولویت کاری قرار دارد.

وی گفت: با توجه به پتانسیل بالای استان و دارا بودن سه مرز مشترک نیاز است با برنامه ریزی مناسب و تعامل دستگاه های اجرایی زمینه را برای توسعه و افزایش صادرات فراهم کنیم.