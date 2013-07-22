آغاز فراخوان جشنواره ملی علم تا عمل/ رتبه چهارم استان مرکزی در طرح برگزیده کشور

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی و دبیر این جشنواره با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: صاحبان طرح های فناورانه که منجر به تولید محصول شده برای حمایت هرچه بیشتر و تجاری سازی طرح های خود تا دهم مرداد ماه سال جاری با مراجعه به سایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشخصات مربوط به طرح های خود را در سامانه Festival.isti.ir ثبت کنند.

احمد رشیدی با بیان اینکه استان مرکزی از لحاظ طرح برگزیده در کشور رتبه چهارم را به خود اختصاص داده است افزود: طرح های ثبت شده در این سامانه در دبیر خانه استانی جشنواره بررسی و به میزان سهمیه تعیین شده استان برای شرکت در جشنواره به دبیر خانه مرکزی در تهران معرفی می شوند.

چهارمین جشنواره و نمایشگاه ملی علم تا عمل با رویکرد تجاری سازی فناوری و محصولات دانش بنیان در عرصه ملی از نهم تا 13 شهریور ماه همزمان با هفته دولت درتهران برگزار می شود.

به طرح های برگزیده استانی و کشوری در این جشنواره برای تجاری سازی طرح ها تسهیلاتی در غالب وام های بلند مدت اعطا می شود.

دستاورد استان مرکزی در جشنواره سال گذشته 4 طرح برگزیده شامل یک طرح برگزیده استانی و 3 طرح برگزیده کشوری است.