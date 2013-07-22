سید مرتضی صفوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کولیت اولسراتیو نوعی بیماری التهابی مزمن است که در آن مخاط معقد و روده بزرگ دچار التهاب و زخم می‌شود.

وی با اشاره به اینکه اوج این بیماری در سنین ۱۵-۳۰ سالگی و۵۰-۶۰ سالگی است، ادامه داد: یک راه‌ پیشگیری از ابتلا به کولیت اولسراتیو مصرف روزانه دو تا سه قاشق غذاخوری روغن زیتون است.

این متخصص تغذیه با بیان اینکه دلیل این بیماری نامشخص است اما بیماری خود ایمنی یا وجود نوعی عامل باکتریایی یا ویروسی از جمله دلایل آن عنوان شده‌است، ادامه داد: دل درد، تب، اسهال، اسهال خونی، کاهش وزن و گاهی سیروز کبدی و بزرگ شدن طحال از علائم این بیماری است.

وی اعلام کرد: بیماران کولیت اولسراتیو لازم است از يك رژيم غذايي مناسب که حاوی تمام گروه‌‌هاي غذايي استفاده کنند.

صفوی مصرف شیر، غذاهای چرب، کافئین، غذاهای حاوی فیبر زیاد، قندهای مصنوعی، نوشیدنی‌های گازدار، غذاهای پر ادویه، ترشی و فلفل را برای این دسته از بیماران مضر دانست و اضافه کرد: این افراد نیاز دارند که مایعات فراوان مصرف کنند تا مایعات از دست رفته بدن جبران شود.

وی بابیان اینکه تعداد وعده‌های غذایی این بیماران باید زیاد و حجم غذا در هر وعده کم باشد، گفت: بیماران کولیت اولسراتیو باید از غذاهای حاوی پره بیوتیک و پروبیوتیک مصرف کنند.

دانشیار گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دردشکمي، تهوع، استفراغ، تجمع گاز در روده و اسهال خونی را از مشکلات این بیماران پس از هر بار مصرف غذا عنوان کردو گفت: به منظور رفع نفح شکم لازم است که بمیاران میوه‌ها را به دفعات و در هر وعده به میزان کم میل کنند و از مصرف هندوانه، کلم، موز، پیاز و سیر اجتناب کنند.