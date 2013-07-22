دستگیری مدیر سایت مستهجن

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ کامبيز اسماعيلي با اعلام اين خبر گفت: در راستاي مقابله با جرائم عليه اخلاق و عفت عمومي ، ماموران پليس هنگام پايش فضاي مجازي، وب سايتي را شناسايي کردند که در آن فردي اقدام به انتشار آهنگ و فيلم هاي مبتذل مي کرد.کارآگاهان پليس فتا با انجام تجسس هاي فني در فضاي مجازي، دائر کننده اين وب سايت غيرقانوني را شناسايي و روز گذشته با هماهنگي مقام قضايي وي را در شهرستان زرند دستگير کردند.

وی ادامه داد: متهم دستگير شده در ابتدا منکر هر گونه عمل خلاف قانون شد اما پس از مواجه شدن با مستندات و شواهد پليس، به جرم خود مبني بر دائر کردن وب سايتي با محتويات مبتذل اعتراف کرد.

رئيس پليس فتا کرمان افزود: مجرم دستگير شده به دليل علاقه به فضاي مجازي اقدام به طراحي يک وب سايت سرگرمي می کند اما پس از مدتي آهنگ هاي غير مجاز و فيلم هاي مبتذل را نيز در وب سايت خود انتشار مي دهد . پسر جوان پس از اعتراف به مدیریت این سایت به همراه پرونده تشکیل شده تحویل دستگاه قضایی شد.