حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) مراسم سخنرانی و مولودی خوانی در آستان کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این مراسم از ساعت 22 در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت الاسلام میردامادی آغاز و در ادامه مراسم مولودی خوانی حاج حسن اخباری اجرا می‌شود و همچنین دعای افتتاح توسط سید مهدی میرداماد قرائت می‌شود.

مدیر امور رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در ادامه بیان کرد: روز ولادت امام حسن(ع) نیز مراسم جشن میلاد این امام بزرگوار از ساعت 10 و سی دقیقه در شبستان اصلی با مولودی خوانی مداحان اهل بیت(ع) آغاز می‌شود و در ادامه حجت الاسلام فرحزاد به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

فاطمی نسب اظهار داشت: پیش از سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد مراسم نماز جماعت و جلسه تفسیر آیت الله مکارم برپا می‌شود و بعد از تفسیر قرآن نیز مولودی خوانی آقای عاصی برگزار می‌شود.

