۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۱

حجت الاسلامی فاطمی نسب به مهر خبر داد:

اعلام ویژه برنامه‌های جشن میلاد امام حسن(ع) در حرم حضرت معصومه(س)

قم - خبرگزاری مهر: مدیر روابط عمومی حرم مطهر حضرت معصومه (س) از برگزاری جشن میلاد دومین اختر تابناک امامت در حرم حضرت معصومه (س) خبر داد.

حجت الاسلام روح الله فاطمی نسب در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: همزمان با شب میلاد امام حسن مجتبی(ع) مراسم سخنرانی و مولودی خوانی در آستان کریمه اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: این مراسم از ساعت 22 در شبستان امام خمینی(ره) با سخنرانی حجت الاسلام میردامادی آغاز و در ادامه مراسم مولودی خوانی حاج حسن اخباری اجرا می‌شود و همچنین دعای افتتاح توسط سید مهدی میرداماد قرائت می‌شود.

مدیر امور رسانه و اطلاع رسانی آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) در ادامه بیان کرد: روز ولادت امام حسن(ع) نیز مراسم جشن میلاد این امام بزرگوار از ساعت 10 و سی دقیقه در شبستان اصلی با مولودی خوانی مداحان اهل بیت(ع) آغاز می‌شود و در ادامه حجت الاسلام فرحزاد به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

فاطمی نسب اظهار داشت: پیش از سخنرانی حجت الاسلام فرحزاد مراسم نماز جماعت و جلسه تفسیر آیت الله مکارم برپا می‌شود و بعد از تفسیر قرآن نیز مولودی خوانی آقای عاصی برگزار می‌شود.
 

