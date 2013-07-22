جشن با شکوه میلاد امام حسن( ع) در ریگان برگزار می شود

حجت الاسلام منصور نعمتی در گفتگو با خبر نگار ریگان اظهار داشت: امسال در اقدامی توسط کانونهای فرهنگی هنری مساجد جشن با شکوه میلاد امام حسن ع در مر کز شهرستان برگزار می شود.

وی با اشاره به وجود 80 کانون فرهنگی هنری مساجد در ریگان اظهار داشت: این کانونهای فرهنگی هنری مساجد جاده ترانزیتی ریگان- چابهار را نور افشانی و چراغانی می کرده و در شب میلاد امام حسن عسکری جشن با شکوهی با تجمع اعضاء این کانونها و مردم روستاهای شهرستان در مسجد ابولفضل این شهرستان برگزار خواهد شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی ریگان با اشاره به اینکه تمام برنامه ریزیها برای برگزاری جشن با شکوه در این شهرستان تدارک دیده شده، افزود: به تمامی روستاها اطلاع رسانی شده که مردم حضوری فعال در این جشن داشته باشند.

حجت الاسلام نعمتی گفت: این جشن که همراه با افطار است برنامه های شاد و متنوعی در آن اجرا می شود و هنرمندان کانونهای فرهنگی هنری مساجد در این جشن بزرگ هنرنمایی می کنند.

وی تصریح کرد: با تدابیر صورت گرفته این جشن امسال با شکوهتر از سالهای قبل بر گزار خواهد شد.

رئیس فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ریگان گفت: بزرگترین جشن میلاد امام حسن( ع) شرق استان کرمان در شهرستان ریگان برگزار می شود.

وی اظهار داشت: همچنین در این جشن از هنرمندان و مداحان شرق استان کرمان دعوت شده تا در این مراسم شرکت کنند و جشن با شکوهی در سطح شهرستان برگزار شود.

حجت الاسلام نعمتی داشت: در این مراسم پذیرایی شب میلاد امام حسین( ع) بر عهده دهیاران و شوراهای اسلامی شهر و روستاهای شهرستان است و از اکنون در حال تدارکات این مراسم بزرگ هستند.



