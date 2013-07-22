به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی جمعی از نمایندگان خواستار اولویت بررسی طرح حمایت از تولید ملی شدند.

این طرح در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی تهیه شده است و فولادگر رئیس این کمیسیون در توضیح اولویت گذاشتن این طرح طی سخنانی گفت: یکی از وظایف مجلس فراهم کردن بستر لازم برای کسب و کار است و از سال گذشته روی این طرح کار شده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 111 رأی موافق، 9 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر با در دستور کار قرار گرفتن این طرح با اولویت موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین با درخواست جمعی از نمایندگان مجلس مبنی بر در اولویت قرار گرفتن طرح یک فوریتی سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با 110 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از 195 نماینده حاضر موافقت کردند.

محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در توضیح این درخواست گفت: برای اینکه داوطلبان دانشگاه ها سال آینده دچار مشکل نباشند و تکلیف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و داوطلبان تعیین شود، لازم است این طرح هر چه زودتر در مجلس مورد بررسی قرار گیرد، وگرنه ممکن است با مشکل روبرو شویم.

پورابراهیمی نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی از آنجا که معتقد بود تا برگزاری آزمون ورودی دانشگاه ها در سال 93 زمان زیادی باقی مانده است، با بررسی فوری این طرح مخالفت کرد.

قادری نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اتفاقا برای ساز و کارهای لازم در برگزاری آزمون و یا نحوه ورود داوطلبان به دانشگاه ها نیازمند زمان هستیم، تاکید کرد: هر چه زودتر باید بررسی این طرح در مجلس آغاز شود.