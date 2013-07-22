لزوم راه اندازي خانه فرش در كردستان/ استان ظرفيت خوبي برای صادرات فرش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آرش لهونی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه توسعه فرش استان با بیان این مطلب اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های موجود و توجه به تقویت زیر ساخت ها و نیز رفع موانع و مشکلات در مسیر توسعه فرش استان ضمن رونق این صنعت می تواند زمینه ساز ایجاد فرصت های اشتغال پایدار در کردستان شود.

وی راه اندازی خانه فرش استان را برای ساماندهی فعالان در این حوزه ضروری برشمرد و گفت: در این راستا باید با تسریع در روند راه اندازی خانه فرش فعالان این حوزه را ساماندهی و تشکیلات منسجم و کارآمدی را برای ایفای نقش مهم صنعت فرش در اقتصاد استان بوجود آورد.

لهونی با تاکید بر لزوم حمایت از بافندگان فرش استان، عنوان کرد: فرش کردستان دارای سابقه و پیشینه بی نظیری در صنعت فرش کشور است و قطعا اتخاذ راهبردها برای حفظ اصالت آن و توجه به احیا نقش و نگار اصیل فرش استان می تواند مجددا فرش کردستان را در سطح کشور و جهان مطرح کند.

وی اتخاذ مدیریت واحد با همکاری همه دستگاه های متولی استان را لازمه رسیدن به اهداف مورد نظر در این بخش عرصه برشمرد و گفت: وجود مدیریت واحد، تلاش برای حمایت از بافندگان و فعالان فرش استان، پرداخت تسهیلات و وام های مورد نیاز به بافندگان، گسترش خدمات بیمه ای برای فعالان این عرصه از جمله راه های مهم و تاثیرگذار برای کمک به تقویت و پویایی صنعت فرش در کردستان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کردستان ادامه داد: برای حضوری توانمند در بازارهای کشو ر و منطقه باید با بررسی های کارشناسی و مشتری مداری و توجه به نیازها و سلیقه آنها سهم بیشتری را از بازار فرش کشور را تصاحب کرد.

وی يادآور شد: تشکیل نمایشگاه های عرضه مستقیم فرش استان ضمن حذف دلالان از چرخه تولید و عرضه فرش استان سود بیشتری را نصیب بافندگان و همچنین زمینه فعالیت بیشتر بافندگان و تولیدکنندگان را در بازار های استان و کشور فراهم می کند.

لهونی فرش را میراث گرانبهای کردستان برشمرد و بر لزوم تدوین و اجرای سند راهبردی برای حفظ و صیانت از فرش کردستان با محوریت خانه فرش استان تاکید کرد.

وی در پایان افزایش سطح کمی و کیفی فرش های استان را به منظور فراهم شدن امکان افزایش صادرات آن خواستار شد و گفت: بايد زمينه براي صادرات هرچه بهتر فرش در اين استان فراهم شود.