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۳۱ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

یادواره 121 شهید کارمند گلستان برگزار می شود

یادواره 121 شهید کارمند گلستان برگزار می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول سازمان بسیج کارمندان سپاه نینوای استان گلستان از برگزاری پنجمين يادواره 121 شهيد كارمند ادارات استان گلستان در هفته دولت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش الازمنی صبح دوشنبه در حاشیرهبرگزاری ستاد بزرگداشت این یادواره افزود: در اولين جلسه اين ستاد که در ساختمان شماره 3 استانداري گلستان برگزار شد، تصمیمان لازم درباره این یادواره گرفته شد.
 
سيد غلامرضا موسوي مسئول بسیج کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی گرگان نیز گفت: پنجمين يادواره شهداي كارمند ادارات استان داراي چهار كميته بوده كه مسئوليت كميته فرهنگي اين يادواره به رياست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان واگذار شده است. 
 
موسوی افزود: در اين جلسه مقرر شد مراسم امسال پس از برگزاري چهار ساله در امامزاده عبدالله شهر گرگان در مسجدالنبي (ص) ، جنب مزار شهيد گمنام دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان واقع در پرديس دانشگاه برگزار شود. 
 
وي در ادامه يادآور شد : تقسم وظايف از جمله موارد سمعي و بصري ، تبليغات داخلي دانشگاه و خارج از دانشگاه ، برپايي نمايشگاه ، دعوت از سخنران و مداح مناسب نيز در اين جلسه مطرح شد. 
 
موسوي گفت: اعضاي كميته فرهنگي اين يادواره علاوه بر دانشگاه شامل بنياد شهيد و امور ايثارگران ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس ، هلال احمر ، آب و فاضلاب شهري ، بانك ملي و بانك بسيجيان مهر ، شركت ملي گاز استان ، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان و... هستند.
 
وي از برگزاري اين يادواره در هفته دولت سالجاري خبرداد و هدف از برگزاري آن را ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا دانست. 
کد مطلب 2101919

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