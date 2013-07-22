یادواره 121 شهید کارمند گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ داریوش الازمنی صبح دوشنبه در حاشیرهبرگزاری ستاد بزرگداشت این یادواره افزود: در اولين جلسه اين ستاد که در ساختمان شماره 3 استانداري گلستان برگزار شد، تصمیمان لازم درباره این یادواره گرفته شد.

سيد غلامرضا موسوي مسئول بسیج کارکنان دانشگاه علوم کشاورزی گرگان نیز گفت: پنجمين يادواره شهداي كارمند ادارات استان داراي چهار كميته بوده كه مسئوليت كميته فرهنگي اين يادواره به رياست دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان واگذار شده است.

موسوی افزود: در اين جلسه مقرر شد مراسم امسال پس از برگزاري چهار ساله در امامزاده عبدالله شهر گرگان در مسجدالنبي (ص) ، جنب مزار شهيد گمنام دانشگاه علوم كشاورزي ومنابع طبيعي گرگان واقع در پرديس دانشگاه برگزار شود.

وي در ادامه يادآور شد : تقسم وظايف از جمله موارد سمعي و بصري ، تبليغات داخلي دانشگاه و خارج از دانشگاه ، برپايي نمايشگاه ، دعوت از سخنران و مداح مناسب نيز در اين جلسه مطرح شد.

موسوي گفت: اعضاي كميته فرهنگي اين يادواره علاوه بر دانشگاه شامل بنياد شهيد و امور ايثارگران ، اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي ، سازمان تبليغات اسلامي ، بنياد حفظ آثار و نشر دفاع مقدس ، هلال احمر ، آب و فاضلاب شهري ، بانك ملي و بانك بسيجيان مهر ، شركت ملي گاز استان ، سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان و... هستند.

وي از برگزاري اين يادواره در هفته دولت سالجاري خبرداد و هدف از برگزاري آن را ، ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و همچنين زنده نگه داشتن ياد و خاطره شهدا دانست.