لزوم بهره گیری از تمامی ظرفیت های برای پیشگیری از آسیب های اجتماعی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر یزدی زاده یکشنبه شب در جلسه با دبیر کمیته پیشگیری شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان کرمان اظهار داشت: آسیب های اجتماعی جامعه کنونی از پیچیدگی های خاصی برخوردار است که این امر لزوم بهره گیری ازبرنامه ریزی دقیق در جهت پیشگیری از آسیب های اجتماعی را می طلبد.

یزدی زاده اذعان داشت: آگاهی دادن به خانواده ها و اقشار مختلف اجتماع در خصوص تنوع آسیب های سوء مصرف مواد مخدر و هجمه های موجود آن در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی گفت: برای حصول نتایج مطلوب در پیشگیری از معضلات و آسیب های اجتماعی باید از تمامی ظرفیت های موجود من جمله استفاده از اساتید مجرب امر پیشگیری و مبلغین دینی بهره گرفت.

یزی زاده با تاکید بر برنامه ریزی های دقیق در زمینه پیشگیری از آسیب های اجتماعی ابراز داشت: به منظور اثر بخشی بیشتر کمپ های ترک اعتیاد، برنامه ریزی برای حضور و تشکیل جلسات توجیهی با مسئولان کمپها، خدمتگزاران کمپها و مددجویان بصورت جداگانه و کاربردی مد نظر است.

در ادامه این جلسه دبیر کمیته پیشگیری شورای مبارزه با مواد مخدر استان کرمان از فعالیت های این شورا در زمینه های مبارزه با تهیه، توزیع و مصرف شیشه و مواد مخدر صنعتی خبر داد و گفت: این کمیته در زمینه های مختلفی در راستای پیشگیری فعال است و همکاری بیشتر این دو نهاد مسئول در امر پیشگیری نتایج بهتری را به دنبال خواهد داشت.

مریم بلوردی از بعضی از آرایشگاه های زنانه به عنوان محل توزیع و تشویق خانم ها به مصرف شیشه یاد کرد وافزود: برخی از آرایشگاه‌های زنانه ماده اعتیادآور شیشه را به عنوان داروی لاغری پیشنهاد و توزیع می‌کنند و اعتیاد زنان به این ماده محرک گسترش پیدا کرده است که باید برای مبارزه با این معضل برخورد جدی صورت گیرد.

