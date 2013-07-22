افزایش دو برابری مهدهای شبانه روزی / اعلام شهریه مهدهای کودک تا 15 مرداد

به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی پیش از ظهر در حاشیه مراسم افتتاح مرکز اشتغال زنان بهبود یافته افزود: شهریه مهدهای کودک در سال جاری بر اساس منطقه و استان مشخص می شود و این کمیته از ابتدای سال فعالیت خود را آغاز کرده و تا نیمه مردادماه نیز میزان دقیق آن اعلام و ابلاغ می شود.

وی با اشاره به این که شهریه مهدهای کودک 20 تا 30 درصد افزایش پیدا خواهد کرد، گفت: با توجه به شرایط و امکانات شهرها و استانهای مختلف شهریه های آنها نیز متفاوت خواهد بود اما در مجموع میزان افزایش شهریه در سال جاری بیش از 30 درصد نخواهد بود.

رئیس سازمان بهزیستی همچنین در مورد مهدهای شبانه روزی نیز گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و نیاز شهرهای صنعتی قصد داریم تعداد این مهدها را به منظور رفاه حال خانواده ها و مادران شاغل فراهم کنیم بر همین اساس تا پایان سال جاری تعداد مهدهای شبانه روزی به 20 مهد خواهد رسید.

وی همچنین در مورد تخلفات مهدهای کودک نیز گفت: سامانه ای به منظور رسیدگی به تخلفات افزایش شهریه در مهدهای کودک در سازمان بهزیستی تشکیل شده است و والدینی که نسبت به ارایه خدمات و شهریه فرزندان خود اعتراض دارند می توانند با سازمان بهزیستی تماس بگیرند و به طور حتم ما با آنها برخورد خواهیم کرد.

به گفته هاشمی، تعداد متخلفین مهدها در سال گذشته به تعداد انگشتان دست که به آنها نیز تذکر و برخورد عملی کرده ایم.

وی درباره اعتبارات سازمان بهزیستی نیز گفت: اعتبارات سازمان در سال جاری حدود 36 درصد افزایش داشته است و بر همین اساس این اعتبار میان معاونتهای مختلف برای اجرای طرحها و برنامه های آنها توزیع خواهد شد و البته بخش اعظمی از این اعتبارات به صورت پیشگیری هزینه می شود.

به گفته رئیس سازمان بهزیستی سال گذشته اعتبار بخش اعتیاد 1.5 میلیارد تومان بود اما امسال این اعتبار به 10 میلیارد تومان افزایش یافته است و بر همین اساس اقداماتی که در حوزه حرفه آموزی و اشتغال بهبود یافتگان انجام می شود نیز افزایش چشمگیری خواهد داشت.