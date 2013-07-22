دشمنان اسلام درصدد ایجاد جنگ مذهبی در منطقه هستند

الهویردی دهقانی امروز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: آنچه باعث حمایت غرب از اقدامات جنایتکارانه سلفی های تکفیری در سوریه شده گسترش قدرت اسلام در جهان است و آنها می کوشند تا با افرادی به اصطلاح از جنس مسلمانان مانع رشد این مکتب انسان ساز شوند.

وی ابراز داشت: خوشبختانه اقدامات این فرقه ضاله علیه اسلام مورد تایید هیچ انسان آزاده ای نیست و مذاهب اسلامی اعم از شیعه و سنی در سنگر اسلام برای صیانت از عزت و اقتدار دین محمدی(ص) هم قسم و متحد هستند.

دهقانی با اشاره به حمله خمپاره ای اخیر به مرقد مطهر حضرت زینب (س) در دمشق اضافه کرد: تجاوز تکفیری ها به بقاع متبرکه شیعیان در چند سال اخیر سابقه داشته است که نمونه های بارز آن تخریب حرمین شریف امامین عسکریین در سامرا عراق بود و هدف از این امر همان دامن زدن به اختلافات مذهبی است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در ادامه گفت: آنچه در جریان مقابل خط فکری غرب در دنیای اسلام ایجاد مزاحمت کرده خط فکری شیعیان است و مانع از توسعه سیاست های استکباری و استعماری آن در دنیای اسلام شده و به بیداری ملت ها دامن زده است از این رو همه توان آنها صرف زدودن مظاهر این تفکر از جوامع اسلامی شده و عده ای مزدور در این راه آنها را یاری می کنند.

دهقانی تصریح کرد: سکوت مجامع جهانی در برابر سر بریدن مسلمانان و مسیحیان در سوریه معنا ار است و اکنون جهان اسلام به این نتیجه رسیده است که نیازمند یک رهبری واحد برای اداره خود است و این یعنی ولایت فقیه ، اما برخی به عمد می خواهند مانع از تحقق این امر شوند که البته به زودی عواقب آن را خواهند دید.