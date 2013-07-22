تیم ملی دراگون بوت در ضیافت افطار دانشگاه ابن سینا بوداپست

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم "محمدرضا مرشدزاده" سفیر جمهوری اسلامی ایران در کشور مجارستان، طی سخنانی ضمن تقدیر از حضور تیم ملی دراگون بوت در این مسابقات، برای ملی‌پوشان آرزوی موفقیت کرد.

تیم ملی دراگون بوت پس از حضور در این مراسم افطار و شام که با حضور مسئولان سفارت جمهوری اسلامی ایران در مجارستان و اساتید دانشگاه ابن سینای بوداپست همراه بود، به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی جهان دراگون بوت راهی شهر "سگد" مجارستان شد.

تیم ملی دراگون بوت مردان ایران متشکل از آقایان سجاد غریبی، مجید دویلان، مهدی سرشاری، حسین مسعودی‌فرد، علی هدایت شده، عبدالمجید رسولی، هادی دریایی نژاد، امیرحسین بحرینی، محمدرضا درخواه، مجتبی صائب، کامران بابایی، نصیر فرخنده، پیام یلوه، سیاوش جعفرزاده و ابوالفضل صفاری به منظور شرکت در مسابقات قهرمانی جهان راهی شهر سگد مجارستان شده است.